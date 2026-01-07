Погода в Москве повлияла на вылеты нескольких рейсов из Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово часть рейсов в Шереметьево идет с задержками из-за погодных условий в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.По информации пресс-службы, два самолета, следовавшие в Шереметьево, утром еще на этапе подготовки к вылету по решению экипажей вернулись на места стоянки. Пассажирам, ожидающим отправления, предоставляется бесплатная вода, при необходимости организуют дополнительные места для ожидания, в том числе коврики и надувные диваны.Из-за задержек рейсов в Москву к ситуации подключилась Уральская транспортная прокуратура. В ведомстве уточнили, что непогода в районе столичных аэропортов привела к сбоям в вылетах не только из Екатеринбурга, но и из Оренбурга, Челябинска и Перми.