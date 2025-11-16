«Нужны не деньги, а люди» Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге

Если раньше главной проблемой было нежелание властей вообще заниматься общественным транспортом и тратить на него деньги, то сейчас я бы скорее назвал проблемой недостаточно системное планирование и риск того, что многие необходимые изменения так и не получится реализовать – не хватит политической воли и желания что-то менять, а победит инерционный сценарий.

На этом перекрёстке трамваи могут проследовать только направо, прямо проехать пути не позволяют. Фото: Алексей Кофман

Разовые билеты могут подорожать, но проездные делают транспорт доступнее для тех, кто чаще ездит. Проездной даёт городу стабильный доход и позволяет горожанам гибче использовать общественный транспорт. При такой цене проездного, можно ожидать, что процентов 30% пассажиров в течение года перейдут на проездные.

Сейчас город платит гораздо больше, чем зарабатывает с продажи билетов.

Фото: Канал Алексея Кофмана

Общежития вынесли за город, теперь приезжие студенты вынуждены тратить значительное время, чтобы добраться до места учёбы. Когда в Новокольцовский вынесут учебные корпуса, неудобно станет городским студентам и преподавателям.



