В Екатеринбурге с 20 января начнётся вывоз живых новогодних ёлок на переработку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 20 января в Екатеринбурге стартует специальный сбор живых ёлок для дальнейшей переработки. Спецтехника будет забирать деревья отдельными рейсами по заранее составленному графику для каждого района. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.
Жителям нужно подготовить ёлки: снять все украшения, гирлянды и игрушки, а также распилить дерево так, чтобы его высота не превышала 1,5 метра. Для жителей частного сектора предусмотрена возможность оставить заявку на вывоз ёлок через мессенджеры по номеру 8 (912) 690-07-00.
График вывоза по районам распределён следующим образом:
– Академический: 20 – 22 января
– Ленинский: 23 – 25 января
– Кировский: 24 – 25 января
– Октябрьский: 27 – 28 января
– Чкаловский: 27 – 28 января
– Железнодорожный: 29 – 30 января
– Орджоникидзевский: 29 – 30 января
– Верх-Исетский: 2 – 5 февраля
В остальные дни ёлки будут забирать вместе с обычным крупногабаритным мусором.
