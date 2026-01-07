В Екатеринбурге с 20 января начнётся вывоз живых новогодних ёлок на переработку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 20 января в Екатеринбурге стартует специальный сбор живых ёлок для дальнейшей переработки. Спецтехника будет забирать деревья отдельными рейсами по заранее составленному графику для каждого района. Об этом сообщили в администрации Екатеринбурга.Жителям нужно подготовить ёлки: снять все украшения, гирлянды и игрушки, а также распилить дерево так, чтобы его высота не превышала 1,5 метра. Для жителей частного сектора предусмотрена возможность оставить заявку на вывоз ёлок через мессенджеры по номеру 8 (912) 690-07-00.График вывоза по районам распределён следующим образом:– Академический: 20 – 22 января– Ленинский: 23 – 25 января– Кировский: 24 – 25 января– Октябрьский: 27 – 28 января– Чкаловский: 27 – 28 января– Железнодорожный: 29 – 30 января– Орджоникидзевский: 29 – 30 января– Верх-Исетский: 2 – 5 февраляВ остальные дни ёлки будут забирать вместе с обычным крупногабаритным мусором.