Госавтоинспекция предупредила свердловских водителей о метелях и усиленном контроле на дорогах

В Свердловской области ухудшились погодные условия – регион накрыли сильные снегопады, местами наблюдаются метели и снежные перемёты, сообщили в областной Госавтоинспекции.В ведомстве уточнили, что из-за непогоды экипажи ДПС переведены на усиленный режим несения службы, чтобы оперативно реагировать на возможные происшествия и обеспечивать безопасность движения.Инспекторы отмечают, что в условиях снегопада резко возрастает риск ДТП. Видимость на дорогах снижается, а тормозной путь на заснеженной и обледенелой проезжей части увеличивается в несколько раз.Водителям рекомендуют выбирать скорость с учётом реальной дорожной обстановки, увеличивать дистанцию, отказаться от резких манёвров и обгонов, а перед выездом полностью очищать автомобиль от снега и льда.Автомобилистам с небольшим стажем управления советуют по возможности воздержаться от дальних поездок.Пешеходам также следует быть особенно внимательными – переходить дорогу только в установленных местах, убедившись в безопасности, и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток.В случае нештатных ситуаций на дороге в Госавтоинспекции просят незамедлительно обращаться по номеру 112 или в дежурную часть полиции по телефону 102.