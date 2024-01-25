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Родственники убитого в Екатеринбурге 24 года назад бизнесмена требуют 15 млн рублей с сына предполагаемого заказчика убийства
Самому сыну в момент убийства было 12 лет
Иллюстрация с одного из судебных заседаний — сотрудница прокуратуры показывает нечто похожее на флаг Японии
Родственники убитого в 2000 году бизнесмена Зубакина подали иск к сыну предполагаемого заказчика убийства Дмитрия Дейча. Об этом стало известно из картотеки суда, внимание на это обратили журналисты портала 66.
В общей сложности, с Эдуарда Дейча, которому на момент убийства Зубакина было 12 лет, требуют взыскать 15 миллионов рублей. Эта сумма требуется в качестве «моральной компенсации». Ранее родственники убитого бизнесмена, похороненного рядом с преступными авторитетами в Екатеринбурге, заявляли в интервью, что собираются взыскать миллионы с Дейча старшего, однако он погиб при странных обстоятельствах в ходе уголовного процесса.
Кроме того, о многомиллионных денежных требованиях заявлялось и в отношении Насими Мамедова – оправданного присяжными летом 2023 года за неимением доказательств вины – все обвинения строилось на показаниях одного из подозреваемых.
Напомним, в Екатеринбурге проходит очередной процесс по делу об убийстве Зубакина в 2000 году. Ранее присяжные единогласно оправдали Насими Мамедова, которого после показаний околокриминального персонажа Михаила Клока задержали за якобы причастность к убийству. При этом, согласно материалам дела, все обвинение строится на показаниях этого самого Клока, у которого Мамедов в студенчестве работал водителем. При этом даже один из свидетелей обвинения заявлял, что Клок якобы в нулевых ему рассказывал, что сам Клок и стрелял в Зубакина.
После оправдательного вердикта прокуратура, сотрудники которой на суде читали обвинительный стих и показывали «флаг Японии», решила подать апелляцию. В итоге приговор был отменен из-за процессуальных нарушений во время проведения самого суда, а одной из причин отмены называли процессуальную ошибку председательствующего судьи (не присяжных). Сам Насими Мамедов вину не признает, а на суде его адвокат Екатерина Кувалдина показывала документы об алиби Мамедова в момент убийства.
Сам Мамедов занимается предпринимательством уже много лет, в сфере его деятельности производство из вторичного сырья.
Процессы неоднократно пытались закрыть от СМИ, в итоге нынешний судья по этому делу Юрий Радчук запретил вести видеосъемку заседаний, а среди присяжных подозревали наличие человека, который, вопреки закону, может слишком много знать о деле, однако этот же судья Радчук отклонял все ходатайства защиты Насими Мамедова, в том числе о дополнительном опросе присяжных, вызвавших сомнения у защиты.
Всю хронологию дела собирали тут.
В общей сложности, с Эдуарда Дейча, которому на момент убийства Зубакина было 12 лет, требуют взыскать 15 миллионов рублей. Эта сумма требуется в качестве «моральной компенсации». Ранее родственники убитого бизнесмена, похороненного рядом с преступными авторитетами в Екатеринбурге, заявляли в интервью, что собираются взыскать миллионы с Дейча старшего, однако он погиб при странных обстоятельствах в ходе уголовного процесса.
Кроме того, о многомиллионных денежных требованиях заявлялось и в отношении Насими Мамедова – оправданного присяжными летом 2023 года за неимением доказательств вины – все обвинения строилось на показаниях одного из подозреваемых.
Напомним, в Екатеринбурге проходит очередной процесс по делу об убийстве Зубакина в 2000 году. Ранее присяжные единогласно оправдали Насими Мамедова, которого после показаний околокриминального персонажа Михаила Клока задержали за якобы причастность к убийству. При этом, согласно материалам дела, все обвинение строится на показаниях этого самого Клока, у которого Мамедов в студенчестве работал водителем. При этом даже один из свидетелей обвинения заявлял, что Клок якобы в нулевых ему рассказывал, что сам Клок и стрелял в Зубакина.
После оправдательного вердикта прокуратура, сотрудники которой на суде читали обвинительный стих и показывали «флаг Японии», решила подать апелляцию. В итоге приговор был отменен из-за процессуальных нарушений во время проведения самого суда, а одной из причин отмены называли процессуальную ошибку председательствующего судьи (не присяжных). Сам Насими Мамедов вину не признает, а на суде его адвокат Екатерина Кувалдина показывала документы об алиби Мамедова в момент убийства.
Сам Мамедов занимается предпринимательством уже много лет, в сфере его деятельности производство из вторичного сырья.
Процессы неоднократно пытались закрыть от СМИ, в итоге нынешний судья по этому делу Юрий Радчук запретил вести видеосъемку заседаний, а среди присяжных подозревали наличие человека, который, вопреки закону, может слишком много знать о деле, однако этот же судья Радчук отклонял все ходатайства защиты Насими Мамедова, в том числе о дополнительном опросе присяжных, вызвавших сомнения у защиты.
Всю хронологию дела собирали тут.
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