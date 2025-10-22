Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»





– сказал Олег Винжегин. «Для предпринимателя, который, например, выбирает грузовик для развития своего дела, мы создали возможность мгновенно оценить и стоимость актива, и выгодные условия лизинга. Это позволяет принять взвешенное решение прямо на площадке, экономя время и ресурсы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На «Авито Услугах» появилась возможность оформить долгосрочную аренду на автомобили и технику. Вся процедура занимает два часа и не требует посещения офисов. Это стало возможным благодаря партнёрству платформы со «СберЛизингом».Как правило, чтобы оформить лизинг, предпринимателю требуется от трёх до пяти рабочих дней, чтобы выбрать автомобиль или технику и оформить сделку. На Авито это можно сделать по заявке онлайн в течение двух часов.Как пояснили Вечерним ведомостям в пресс-службе компании, сервис предлагает сравнить условия покупки и лизинга, получить персонализированные расчёты аванса, выбрать срок договора и рассчитать платежи. Также для клиентов доступен круглосуточный чат для консультаций и уточнения деталей без ожидания звонков. Площадки, размещённые от «СберЛизинга», отмечаются знаком «Компания проверена».Кроме того, пользователи Авито получают доступ к акциям и спецпредложениям, включая скидки на первый платёж, подарочные топливные карты и льготные ставки по программам субсидированного лизинга.Руководитель департамента продаж «Авито Услуг» Олег Винжегин отметил, что платформа стремится обеспечивать быстрые, комфортные и безопасные сделки для предпринимателей по всей России.Директор маркетинга АО «Сбербанк Лизинг» Марина Андреева также подчеркнула, что интеграция отвечает реальным потребностям бизнеса, упрощая обновление автопарка и сохраняя оборотные средства.