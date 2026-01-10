Временный арт-объект появился на Плотинке в Екатеринбурге

— написал художник

На заледеневшей акватории городского пруда я решил высадить небольшой зимний сад из характерных для Урала цветов. Не очень прям похоже на реальные цветы, согласен, дал себе волю покуражиться с простыми формами. По этому расскажу, в арт-объекте использованы образы Незабудочника уральского, Пижмы обыкновенной и Бодяка полевого,