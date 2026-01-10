Возрастное ограничение 18+
Временный арт-объект появился на Плотинке в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал Грабилинзин
На Плотинке в Екатеринбурге появился временный арт-объект «Зимний сад», созданный уличным художником Алексеем Грабилиным. Инсталляцию установили на заледеневшем городском пруду. О проекте художник рассказал в своём телеграм-канале.
Инсталляция задумана как временная. Художник сообщил, что объект планируют демонтировать до конца новогодних каникул и перевезти в мастерскую. Также он предложил горожанам делиться идеями о возможном дальнейшем использовании арт-объекта.
Отдельно автор отметил, что работал над проектом не в одиночку и поблагодарил участников, помогавших в создании инсталляции.
На заледеневшей акватории городского пруда я решил высадить небольшой зимний сад из характерных для Урала цветов. Не очень прям похоже на реальные цветы, согласен, дал себе волю покуражиться с простыми формами. По этому расскажу, в арт-объекте использованы образы Незабудочника уральского, Пижмы обыкновенной и Бодяка полевого,
— написал художник
