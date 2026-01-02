После похолодания в Рождество в Екатеринбурге ожидается потепление

Александр Федоров © Вечерние ведомости

По данным Уральского гидрометцентра, 7 января и в последующие дни в Свердловской области ожидается зимняя погода с понижением температуры и осадками.7 января в регионе ночью прогнозируется –14…–19 градусов, днём — –10…–15.В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, во второй половине дня — переменная облачность. Ночью ожидается снег, днём — без существенных осадков.Ветер западный и юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с, к вечеру ослабнет до 1–6 м/с. Температура воздуха ночью составит –12…–14, днём — –10…–12 градусов.Как поясняют синоптики, влияние арктической воздушной массы будет ослабевать: над Уралом сформируется гребень антициклона, что приведёт к снижению ветра и прояснениям. При этом уже в ночь на четверг ожидается смещение циклона, который принесёт осадки.В последующие дни прогнозируется:8 января — ночью –14, днём –7, снег;9 января — ночью –8, днём –5, облачно;10 января — ночью –10, днём –8, облачно;11 января — ночью –12, днём –8, снег;12 января — ночью –12, днём –9, облачно;13 января — ночью –12, днём –10, снег;14 января — ночью –15, днём –12, снег.