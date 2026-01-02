Возрастное ограничение 18+
После похолодания в Рождество в Екатеринбурге ожидается потепление
По данным Уральского гидрометцентра, 7 января и в последующие дни в Свердловской области ожидается зимняя погода с понижением температуры и осадками.
7 января в регионе ночью прогнозируется –14…–19 градусов, днём — –10…–15.
В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, во второй половине дня — переменная облачность. Ночью ожидается снег, днём — без существенных осадков.
Ветер западный и юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с, к вечеру ослабнет до 1–6 м/с. Температура воздуха ночью составит –12…–14, днём — –10…–12 градусов.
Как поясняют синоптики, влияние арктической воздушной массы будет ослабевать: над Уралом сформируется гребень антициклона, что приведёт к снижению ветра и прояснениям. При этом уже в ночь на четверг ожидается смещение циклона, который принесёт осадки.
В последующие дни прогнозируется:
8 января — ночью –14, днём –7, снег;
9 января — ночью –8, днём –5, облачно;
10 января — ночью –10, днём –8, облачно;
11 января — ночью –12, днём –8, снег;
12 января — ночью –12, днём –9, облачно;
13 января — ночью –12, днём –10, снег;
14 января — ночью –15, днём –12, снег.
7 января в регионе ночью прогнозируется –14…–19 градусов, днём — –10…–15.
В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, во второй половине дня — переменная облачность. Ночью ожидается снег, днём — без существенных осадков.
Ветер западный и юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с, к вечеру ослабнет до 1–6 м/с. Температура воздуха ночью составит –12…–14, днём — –10…–12 градусов.
Как поясняют синоптики, влияние арктической воздушной массы будет ослабевать: над Уралом сформируется гребень антициклона, что приведёт к снижению ветра и прояснениям. При этом уже в ночь на четверг ожидается смещение циклона, который принесёт осадки.
В последующие дни прогнозируется:
8 января — ночью –14, днём –7, снег;
9 января — ночью –8, днём –5, облачно;
10 января — ночью –10, днём –8, облачно;
11 января — ночью –12, днём –8, снег;
12 января — ночью –12, днём –9, облачно;
13 января — ночью –12, днём –10, снег;
14 января — ночью –15, днём –12, снег.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге обещают мороз без снега
02 января 2026
02 января 2026
В Екатеринбурге с января выросли тарифы на газ
04 января 2026
04 января 2026