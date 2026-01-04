Возрастное ограничение 18+
Два судьи из Екатеринбурга способствовали выселению Ларисы Долиной из квартиры
Правда, пока новая покупательница так и не приняла жильё
Фото: kremlin.u (CC-BY-4.0)
Сегодня, 9 января, эстрадная певица Лариса Долина освободила квартиру в Хамовниках, которую у неё приобрела Полина Лурье, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя Лурье, адвоката Светлану Свириденко. При этом Лурье пока отказывается подписывать акт приёма-передачи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Долиной, адвоката Марию Пухову. Свириденко утверждает, что представитель Долиной не имеет полномочий на передачу квартиры. Пухова в свою очередь заявляет, что Долина не может явиться на передачу квартиры, поскольку находится за пределами России.
Решение о принудительном выселении эстрадной певицы из квартиры 25 декабря приняла апелляционная коллегия Мосгорсуда под председательством судьи Ольги Новиковой. А ключевое решение по скандальному делу о продаже квартиры 16 декабря вынесла коллегия Верховного суда под председательством Юрия Москаленко — два из трёх судей этой коллегии являются выпускниками Уральской государственной юридической академии (ныне — УрГЮУ имени Яковлева).
Уроженец столицы Урала Москаленко окончил екатеринбургский вуз в 1996 году, работал следователем прокуратуры Верх-Исетского района Екатеринбурга, затем старшим следователем прокуратуры Екатеринбурга, затем работал в прокуратуре Свердловской области и управлении Генпрокуратуры по УрФО. Другой судья коллегии, Игорь Юрьев, также оканчивал Уральскую юридическую академию, но на три года позже Москаленко — в 1999 году. Юрьев родился в соседней Курганской области, после окончания УрГЮА работал в правовом управлении Курганской облдумы, судьёй Кургаского городского суда, затем переехал в другой регион УрФО, где работал судьёй и зампредседателя Суда ХМАО-Югры.
Напомним, народная артистка РФ и член партии «Единая Россия» Лариса Долина в 2024 году продала свою квартиру за 112 миллионов рублей и опубликовала в своих соцсетях посты в поддержку Укрaины. Позже она заявила, что все эти действия сделала, находясь под манипуляциями мошенников. За публикации в поддержку ВСУ её привлекать к какой-либо ответственности не стали, а сделку по продаже квартиры Долиной удалось отменить в Хамовническом суде Москвы, судья которого Татьяна Перепёлкова 28 марта 2025 года вынесла первое из цепочки странных решений, вызвавших значительный резонанс в российском обществе. Позже решение Перепёлковой признали законным Московский городской суд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. Только Верховный суд повернул процесс в пользу законной покупательницы квартиры, Полины Лурье.
История выселения Долиной из проданной ею квартиры
Юрий Москаленко (в центре) и Игорь Юрьев (справа) во время оглашения решения по иску Полины Лурье.
