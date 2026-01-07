В Екатеринбурге проходит Уральская лыжная многодневка на Кубок Главы города

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге стартовала Уральская лыжная многодневка на Кубок Главы города. Соревнования открылись вечером 6 января на учебно-спортивной базе «Динамо» и собрали профессиональных спортсменов и любителей лыжного спорта, сообщает пресс-служба мэрии.Многодневка проводится в Екатеринбурге уже в четвёртый раз. В программе — несколько этапов, которые пройдут в разные дни и форматах, включая вечерние и дневные гонки, а также финальный заезд.В соревнованиях принимают участие известные российские лыжники и биатлонисты, в том числе спортсмены с опытом выступлений на международных стартах. Организаторы отмечают, что формат турнира позволяет выйти на одну трассу как профессионалам, так и любителям.Завершится Уральская лыжная многодневка уже завтра, 8 января.