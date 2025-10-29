Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет





– отметил директор «Авито Рекалмы» Яков Пейсахзон. «При развитии Авито Рекламы мы делаем большую ставку на автоматизацию кабинета. Возможность запустить кампанию с самым охватным форматом в короткие сроки, а также гибко управлять ее настройками, позволяет брендам быстрее получать необходимые результаты»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С 5 ноября запустить баннер на главной странице Авито стало возможно напрямую через рекламный кабинет. Ранее, чтобы занять самое заметное место на сайте площадки, нужно было подавать заявку в отдел продаж.Сообщается, что теперь настройка баннера занимает всего несколько кликов. Пользователю достаточно выбрать тип кампании «Текст, изображения», затем – формат «Баннер на главной». После этого останется задать бюджет, выбрать аудиторию для показа и настроить частоту показов. Рекламировать можно как внешние сайты бизнесов, так и магазины внутри Авито.Ожидается, что это ускорит запуск рекламных кампаний и повысит эффективность привлечения внимания к продукции.По его словам, популярность баннера на главной странице Авито продолжает расти после этого запуска. Только за последний месяц его использование увеличилось на 119%.Оплата за размещение баннера происходит по CPM-модели — за тысячу видимых показов. Подчеркивается, что настройка таргетингов позволяет показывать рекламу только наиболее заинтересованной аудитории.