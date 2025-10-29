Возрастное ограничение 18+
Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 5 ноября запустить баннер на главной странице Авито стало возможно напрямую через рекламный кабинет. Ранее, чтобы занять самое заметное место на сайте площадки, нужно было подавать заявку в отдел продаж.
Сообщается, что теперь настройка баннера занимает всего несколько кликов. Пользователю достаточно выбрать тип кампании «Текст, изображения», затем – формат «Баннер на главной». После этого останется задать бюджет, выбрать аудиторию для показа и настроить частоту показов. Рекламировать можно как внешние сайты бизнесов, так и магазины внутри Авито.
Ожидается, что это ускорит запуск рекламных кампаний и повысит эффективность привлечения внимания к продукции.
По его словам, популярность баннера на главной странице Авито продолжает расти после этого запуска. Только за последний месяц его использование увеличилось на 119%.
Оплата за размещение баннера происходит по CPM-модели — за тысячу видимых показов. Подчеркивается, что настройка таргетингов позволяет показывать рекламу только наиболее заинтересованной аудитории.
Сообщается, что теперь настройка баннера занимает всего несколько кликов. Пользователю достаточно выбрать тип кампании «Текст, изображения», затем – формат «Баннер на главной». После этого останется задать бюджет, выбрать аудиторию для показа и настроить частоту показов. Рекламировать можно как внешние сайты бизнесов, так и магазины внутри Авито.
Ожидается, что это ускорит запуск рекламных кампаний и повысит эффективность привлечения внимания к продукции.
«При развитии Авито Рекламы мы делаем большую ставку на автоматизацию кабинета. Возможность запустить кампанию с самым охватным форматом в короткие сроки, а также гибко управлять ее настройками, позволяет брендам быстрее получать необходимые результаты»,
– отметил директор «Авито Рекалмы» Яков Пейсахзон.
По его словам, популярность баннера на главной странице Авито продолжает расти после этого запуска. Только за последний месяц его использование увеличилось на 119%.
Оплата за размещение баннера происходит по CPM-модели — за тысячу видимых показов. Подчеркивается, что настройка таргетингов позволяет показывать рекламу только наиболее заинтересованной аудитории.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Нешипованные зимние шины стали популярнее в Екатеринбурге
29 октября 2025
29 октября 2025