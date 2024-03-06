«Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд …А киллером называют человека, который уже был единогласно оправдан

Несколько неострых вопросов от стороны обвинения



Как вы были одеты в декабре 2000 года?



Есть ли в огневой подготовке такое понятие, как «добивание»?



Как вы можете прокомментировать показания свидетельницы, данные на прошлом заседании?



Чем он занимался, когда вы его не видели?

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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