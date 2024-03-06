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«Кто еще не тронулся, господа присяжные?» Заказчик мертв, свидетелю угрожают, пособник — в 19-й раз не явился в суд
…А киллером называют человека, который уже был единогласно оправдан
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Екатеринбурге близится к завершению затяжной процесс по делу о заказном убийстве бизнесмена Алексея Зубакина, которое произошло в декабре 2000 года.
На этой неделе в Кировском районном суде прошли три заседания, на следующей запланированы прения сторон. Собрали несколько новых подробностей и интересных моментов из зала суда.
Спойлер: никаких убедительных доказательств вины подсудимого, предпринимателя Насими Мамедова, до сих пор представлено не было. В прошлом году, напомним, он был единогласно оправдан первой коллегией присяжных.
Из чего стреляли? На последних заседаниях выступили два эксперта — по баллистике и по огневой подготовке. По словам человека, который проходит как пособник и главный «обвинитель», киллер использовал «два пистолета Марголина с глушителями» или «какой-то импортный автомат». Но на месте убийства были найдены пули калибра 5.6 («мелкашка»). Такие используют в пистолете Марголина, поэтому эксперты делали акцент именно на этом виде оружия. Специалисты независимо друг от друга сошлись во мнении, что жертву убил профессионал. Предположительно, он стрелял в очень сложных условиях — в движении, в сумерках, практически без освещения, интуитивно, кроме того — с заменой магазина. Кучность стрельбы, небольшое расстояние между ранениями, указывает на отличные навыки стрелявшего, говорит эксперт. При этом даже с близкого расстояния (расстояния «вытянутой руки», как заметила прокурор) невозможно добиться такой кучности, если стрелок не подготовлен. Такие навыки плюс ко всему требуют постоянных, регулярных тренировок, говорят специалисты.
Эксперт, который более 16 лет учит стрелять сотрудников МВД, отметил, что у киллера навыки стрельбы были явно выше, чем у него самого.
Как стрелял подсудимый? По словам свидетелей — никак. Никто из них не видел Насими Мамедова с оружием в руках. Впрочем, после оправдательного приговора некоторые свидетели, утверждавшие ранее, что тоже не видели, неожиданно «вспомнили», что все-таки когда-то видели. Адвокаты обратили внимание присяжных на эти существенные противоречия, которые вызывают много вопросов.
На убийство с «мелкашкой»? Эксперты предположили, что брать с собой на исполнение заказа «два пистолета Марголина с глушителем» как минимум странно. Во-первых, неудобно (длина с глушителем — около 40 см, «получается почти длинноствольное оружие», отметил специалист), во-вторых — опасно, так как при попытке достать этот большой пистолет из такого же большого кармана или зимней верхней одежды велика вероятность непроизвольного выстрела. Кроме того, глушитель влияет на качество стрельбы.
«Извините, ваша честь, но я бы на месте киллера не стал так делать», — осторожно добавил эксперт.
Между тем, как предположил один из свидетелей (с его слов — «боевой офицер») киллер мог взять «мелкашку» в расчете на то, чтобы впоследствии затруднить баллистическую экспертизу и чтобы специалисты «не могли определить, из какого конкретно пистолета стреляли».
Напомним, оружие, из которого был убит бизнесмен Зубакин, так и не было найдено даже после того, как дно озера Шарташ было неоднократно обследовано водолазами.
Угрозы свидетелю «от силовиков и бандитов»? Один из главных свидетелей, Валерий Поваров, который не пришел на прежнее заседание, неожиданно все же появился на этой неделе. Напомним, на прошлогоднем процессе он прямо заявил, что знает убийцу. «Лично Клок неоднократно, если не сотню раз, говорил мне и даже рассказывал в красках, как он красиво стрелял в Зубакина», — сказал тогда свидетель и повторил в текущем процессе перед новыми присяжными.
Он заявил, что после этих слов на него стали оказывать «колоссальное давление» и до сих угрожают расправой, в том числе «силовики и жулье».
Подкуп свидетеля? Более того, он заявил, что перед вчерашним заседанием ему якобы предлагали крупную сумму за «нужные показания». В частности, это показания о том, что свидетель «видел у Мамедова в руках оружие», что подсудимый — «отличный стрелок» и что у него с Михаилом Клоком, который проходит пособником, были «близкие дружеские отношения». Те, кто предлагали деньги за ложные показания, рассчитывали, что этот оговор мог бы повлиять на вердикт присяжных, предполагает свидетель.
Во время заседания Валерий Поваров, напомним, обратился в суд с просьбой обеспечить ему безопасность.
Ключевое видео из ИК-2. На этой неделе присяжным показали важное видео с участием Михаила Клока. Это запись, которая была сделана еще в июле 2013 года в ИК-2. На ней Клок говорит с сотрудником полиции и просит «как-то отвести» его от Дейча и Мамедова, а также о том, что он хочет «как-то отскочить» от этой истории. Полицейский говорит, что «можно сделать типа состыковку напрямую Дейча с Мамедовым». Также на видео говорится о том, что «Мамедов по-любому усядется» (это видео мы уже публиковали ранее).
Кому было выгодно убийство? Свидетель Поваров предположил, что Михаил Клок, который якобы и стрелял в бизнесмена Зубакина по просьбе (заказу) своего друга Дмитрия Дейча, получил «самую большую выгоду». «Клок получил денежную сумму в крупном эквиваленте. Дальше он получил постоянный доход от Дейча, ежемесячный, и Дейч ему купил квартиру ценой свыше 10 млн рублей, это огромная двухэтажная квартира», — рассказал в суде свидетель. Также он предположил, что киллер хотел этим «показать свое лидерство, свои возможности», в том числе как «любитель и ценитель оружия», хвастал своими умениями среди знакомых.
Кроме того, свидетель указал, что выгоду получил некий человек по фамилии Горшунов, к которому якобы тоже обратился заказчик, но который «в деле почему-то не проходит». По словам свидетеля, Дейч, Клок и Горшунов «спланировали убийство Зубакина».
Почему обвиняют «крайнего»? «Чтобы уйти от ответственности. Свалив убийство на Мамедова, естественно, Клок улучшает свое положение. Срок получит меньше или вообще не получит. Он на свободе находится, по сути. Его оберегают, он нужен людям в погонах», — заявил свидетель Поваров.
Почему «крайний» — Мамедов? Насими Мамедов, отвечая на вопросы сторон перед присяжными, как и прежде, говорит, что не убивал Алексея Зубакина, свою вину он не признает.
Мамедов подтвердил, что в конце 90-х работал у Михаила Клока водителем. «Клок занимался машинами, мне казалось, что это его бизнес… Я ездил на его машинах, у меня авто не было», — говорит подсудимый. По его словам, он проработал у Клока около двух лет, после этого видел его, но отношения с ним не поддерживал.
О смерти Зубакина и о предъявляемых ему обвинениях Мамедов узнал только в 2022 году, когда его задержали. На вопрос, почему Михаилу Клоку «выгодно посадить именно Мамедова», он ответил, что стал самым удобным вариантом.
«Я очень долго думал об этом. Я ничего не могу сказать про него [Клока] плохого. У меня на него ничего нет. Только близкое окружение могло бы сказать что-то такое… А я не был его другом», — говорит Насими Мамедов.
Также он напомнил присяжным, что документ о его алиби (медкарта с записью о приеме у врача в день убийства) появилась в деле случайно. «Карта, которую нашла дома моя мама, — это случайность. Могли и не найти… Понимаете, невозможно вспомнить, что было в конкретный день 23 года назад», — сказал подсудимый.
Он добавил, что готов отвечать на любые вопросы присяжных, такая возможность есть, члены коллегии могут задавать вопросы через председательствующего.
Между тем и этим. В параллельном процессе, куда главный «обвинитель» Михаил Клок должен являться в качестве подсудимого (пособника), пока без новостей — в среду очередное заседание было отложено и вновь «из-за неявки подсудимого по болезни». Его дело, напомним, было выделено в отдельное производство в связи со скандальными досудебными соглашениями. Михаил Клок не явился на свое заседание в 19-й раз подряд, но при этом появлялся на «чужом» заседании.
Заказчик, напомним, скончался прошлой весной, в деле фигурируют высокопоставленные силовики и взятки (в том числе судье), а недавно проявился многомиллиардный объект под застройку. И теперь вы не будете задаваться вопросом, почему у этого материала такой заголовок…
На этой неделе в Кировском районном суде прошли три заседания, на следующей запланированы прения сторон. Собрали несколько новых подробностей и интересных моментов из зала суда.
Спойлер: никаких убедительных доказательств вины подсудимого, предпринимателя Насими Мамедова, до сих пор представлено не было. В прошлом году, напомним, он был единогласно оправдан первой коллегией присяжных.
Из чего стреляли? На последних заседаниях выступили два эксперта — по баллистике и по огневой подготовке. По словам человека, который проходит как пособник и главный «обвинитель», киллер использовал «два пистолета Марголина с глушителями» или «какой-то импортный автомат». Но на месте убийства были найдены пули калибра 5.6 («мелкашка»). Такие используют в пистолете Марголина, поэтому эксперты делали акцент именно на этом виде оружия. Специалисты независимо друг от друга сошлись во мнении, что жертву убил профессионал. Предположительно, он стрелял в очень сложных условиях — в движении, в сумерках, практически без освещения, интуитивно, кроме того — с заменой магазина. Кучность стрельбы, небольшое расстояние между ранениями, указывает на отличные навыки стрелявшего, говорит эксперт. При этом даже с близкого расстояния (расстояния «вытянутой руки», как заметила прокурор) невозможно добиться такой кучности, если стрелок не подготовлен. Такие навыки плюс ко всему требуют постоянных, регулярных тренировок, говорят специалисты.
Эксперт, который более 16 лет учит стрелять сотрудников МВД, отметил, что у киллера навыки стрельбы были явно выше, чем у него самого.
Как стрелял подсудимый? По словам свидетелей — никак. Никто из них не видел Насими Мамедова с оружием в руках. Впрочем, после оправдательного приговора некоторые свидетели, утверждавшие ранее, что тоже не видели, неожиданно «вспомнили», что все-таки когда-то видели. Адвокаты обратили внимание присяжных на эти существенные противоречия, которые вызывают много вопросов.
На убийство с «мелкашкой»? Эксперты предположили, что брать с собой на исполнение заказа «два пистолета Марголина с глушителем» как минимум странно. Во-первых, неудобно (длина с глушителем — около 40 см, «получается почти длинноствольное оружие», отметил специалист), во-вторых — опасно, так как при попытке достать этот большой пистолет из такого же большого кармана или зимней верхней одежды велика вероятность непроизвольного выстрела. Кроме того, глушитель влияет на качество стрельбы.
«Извините, ваша честь, но я бы на месте киллера не стал так делать», — осторожно добавил эксперт.
Между тем, как предположил один из свидетелей (с его слов — «боевой офицер») киллер мог взять «мелкашку» в расчете на то, чтобы впоследствии затруднить баллистическую экспертизу и чтобы специалисты «не могли определить, из какого конкретно пистолета стреляли».
Напомним, оружие, из которого был убит бизнесмен Зубакин, так и не было найдено даже после того, как дно озера Шарташ было неоднократно обследовано водолазами.
Угрозы свидетелю «от силовиков и бандитов»? Один из главных свидетелей, Валерий Поваров, который не пришел на прежнее заседание, неожиданно все же появился на этой неделе. Напомним, на прошлогоднем процессе он прямо заявил, что знает убийцу. «Лично Клок неоднократно, если не сотню раз, говорил мне и даже рассказывал в красках, как он красиво стрелял в Зубакина», — сказал тогда свидетель и повторил в текущем процессе перед новыми присяжными.
Он заявил, что после этих слов на него стали оказывать «колоссальное давление» и до сих угрожают расправой, в том числе «силовики и жулье».
Подкуп свидетеля? Более того, он заявил, что перед вчерашним заседанием ему якобы предлагали крупную сумму за «нужные показания». В частности, это показания о том, что свидетель «видел у Мамедова в руках оружие», что подсудимый — «отличный стрелок» и что у него с Михаилом Клоком, который проходит пособником, были «близкие дружеские отношения». Те, кто предлагали деньги за ложные показания, рассчитывали, что этот оговор мог бы повлиять на вердикт присяжных, предполагает свидетель.
Во время заседания Валерий Поваров, напомним, обратился в суд с просьбой обеспечить ему безопасность.
Ключевое видео из ИК-2. На этой неделе присяжным показали важное видео с участием Михаила Клока. Это запись, которая была сделана еще в июле 2013 года в ИК-2. На ней Клок говорит с сотрудником полиции и просит «как-то отвести» его от Дейча и Мамедова, а также о том, что он хочет «как-то отскочить» от этой истории. Полицейский говорит, что «можно сделать типа состыковку напрямую Дейча с Мамедовым». Также на видео говорится о том, что «Мамедов по-любому усядется» (это видео мы уже публиковали ранее).
Кому было выгодно убийство? Свидетель Поваров предположил, что Михаил Клок, который якобы и стрелял в бизнесмена Зубакина по просьбе (заказу) своего друга Дмитрия Дейча, получил «самую большую выгоду». «Клок получил денежную сумму в крупном эквиваленте. Дальше он получил постоянный доход от Дейча, ежемесячный, и Дейч ему купил квартиру ценой свыше 10 млн рублей, это огромная двухэтажная квартира», — рассказал в суде свидетель. Также он предположил, что киллер хотел этим «показать свое лидерство, свои возможности», в том числе как «любитель и ценитель оружия», хвастал своими умениями среди знакомых.
Кроме того, свидетель указал, что выгоду получил некий человек по фамилии Горшунов, к которому якобы тоже обратился заказчик, но который «в деле почему-то не проходит». По словам свидетеля, Дейч, Клок и Горшунов «спланировали убийство Зубакина».
Почему обвиняют «крайнего»? «Чтобы уйти от ответственности. Свалив убийство на Мамедова, естественно, Клок улучшает свое положение. Срок получит меньше или вообще не получит. Он на свободе находится, по сути. Его оберегают, он нужен людям в погонах», — заявил свидетель Поваров.
Почему «крайний» — Мамедов? Насими Мамедов, отвечая на вопросы сторон перед присяжными, как и прежде, говорит, что не убивал Алексея Зубакина, свою вину он не признает.
Мамедов подтвердил, что в конце 90-х работал у Михаила Клока водителем. «Клок занимался машинами, мне казалось, что это его бизнес… Я ездил на его машинах, у меня авто не было», — говорит подсудимый. По его словам, он проработал у Клока около двух лет, после этого видел его, но отношения с ним не поддерживал.
О смерти Зубакина и о предъявляемых ему обвинениях Мамедов узнал только в 2022 году, когда его задержали. На вопрос, почему Михаилу Клоку «выгодно посадить именно Мамедова», он ответил, что стал самым удобным вариантом.
«Я очень долго думал об этом. Я ничего не могу сказать про него [Клока] плохого. У меня на него ничего нет. Только близкое окружение могло бы сказать что-то такое… А я не был его другом», — говорит Насими Мамедов.
Также он напомнил присяжным, что документ о его алиби (медкарта с записью о приеме у врача в день убийства) появилась в деле случайно. «Карта, которую нашла дома моя мама, — это случайность. Могли и не найти… Понимаете, невозможно вспомнить, что было в конкретный день 23 года назад», — сказал подсудимый.
Он добавил, что готов отвечать на любые вопросы присяжных, такая возможность есть, члены коллегии могут задавать вопросы через председательствующего.
Между тем и этим. В параллельном процессе, куда главный «обвинитель» Михаил Клок должен являться в качестве подсудимого (пособника), пока без новостей — в среду очередное заседание было отложено и вновь «из-за неявки подсудимого по болезни». Его дело, напомним, было выделено в отдельное производство в связи со скандальными досудебными соглашениями. Михаил Клок не явился на свое заседание в 19-й раз подряд, но при этом появлялся на «чужом» заседании.
Заказчик, напомним, скончался прошлой весной, в деле фигурируют высокопоставленные силовики и взятки (в том числе судье), а недавно проявился многомиллиардный объект под застройку. И теперь вы не будете задаваться вопросом, почему у этого материала такой заголовок…
Несколько неострых вопросов от стороны обвинения
Как вы были одеты в декабре 2000 года?
Есть ли в огневой подготовке такое понятие, как «добивание»?
Как вы можете прокомментировать показания свидетельницы, данные на прошлом заседании?
Чем он занимался, когда вы его не видели?
Как вы были одеты в декабре 2000 года?
Есть ли в огневой подготовке такое понятие, как «добивание»?
Как вы можете прокомментировать показания свидетельницы, данные на прошлом заседании?
Чем он занимался, когда вы его не видели?
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