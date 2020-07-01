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15:52 | 10.07.2020

Фото: Телеграм-канал Подливтика 2.0

Митрополит Кирилл совершил литургию в монастыре на Ганиной Яме

Сегодня митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил литургию в монастыре Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной яме. На мероприятии присутствовала и настоятельница Среднеуральского женского монастыря Варвара (Крыгина).

Напомним, ранее Среднеуральский женский монастырь захватил духовник Сергий, который накануне заявил, что митрополита Кирилла необходимо лишить сана за экуменизм, а патриарха Московского и Всея Руси Кирилла – за ростовщичество. До этого духовник сделал еще несколько громких заявлений в том числе в адрес президента России Владимира Путина. При этом митрополит Кирилл написал открытое письмо Сергию, в котором «обличил» опального отца.

Ранее отца Сергия лишили священного сана, оштрафовали за отрицание коронавируса, а также духовника ждет суд за возбуждение ненависти.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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