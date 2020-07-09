Новости дня
01:36 | 10.07.2020
Скрин видео с Ютуб-канала Всеволода Могучева
Отец Сергий считает, что патриарх Кирилл должен лишиться сана за ростовщичество
«Какими могут быть эти компании? Первое - изготовление и продажа оружия, направленное на уничтожение людей. Индустрия абортов - второе - направленная на убийство детей. Третье - продажа алкоголя и табака. Четвертое - шоу-бизнес. Пятое - публичные дома. Шестое - интернет и телекоммуникации и так далее. Банк «Пересвет» был на 41 месте среди всех банков. По святым отцам патриарх Кирилл должен быть извержен из сана за ростовщичество. И все те, кто знали и умалчивали об этих нарушениях так же попадают под это прещение», - считает отец Сергий.
Церковный служитель заявил, что патриарх Кирилл не представляет полноту власти в Церкви. «Церковь у нас единая, святая, соборная и апостольская. Но не патриаршая. Народ не делегировал ему свои права. Высшая власть в Церкви - поместный народный собор», - говорит отец Сергий. Он также задаётся вопросом, почему патриарх «осмелился» встречаться с Папой Римским и говорил с ним от имени всей Церкви и всего народа. Сергий считает, что патриарх Кирилл должен быть низвержен из сана, как и его окружение, за экуменизм.
«Пока они сами не предстали перед судом поместного народного собора - их действия не правомочны», - убежден схимонах Сергий.
Он также рассказал, что после публикаций в прессе в Среднеуральском женском монастыре правоохранительные органы провели сотни проверок.
«Представьте свой дом или квартиру, в которую каждый день приходят десятки журналистов, правоохранительные органы лишь только потому, что кто-то из вас сказал правду», - говорит отец Сергий.
Священнослужитель добавил, что в монастыре все спокойно и мирно: «Дети имеют идеальные условия. Они веселые и коммуникабельные. Еще раз повторяю – условия, образование, медобслуживание, питание, воспитание такие же, какие были в дореволюционной России и Советском Союзе».
Он напомнил, что является ещё и духовником: «Обличаю прежде всего грех и носителей зла». И добавил, что у каждого есть время на земное покаяние.
Кроме этого, схимник заявил: «Православный царь среди нас, иго хазарского каганата падёт в самом недалеком будущем, своими проповедями и своими словами готовим народ к осознанию – что мы Святая Русь, и наша святая обязанность быть достойными православной империи».
В конце своей речи отец Сергий сказал, что за несогласие молчать святому пророку Иоанну Крестителю отрубили голову. «Для него слово было дороже жизни, потому что слово - это бог. Пример не только для священнослужителей, но и для всех православных».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
00:19 | 10.07.2020
На свердловских водоемах продолжают ловить браконьеров
22:45 | 9.07.2020
Уголовное дело в отношении Тelegram-блогера Александра Устинова рассмотрит московский суд
21:15 | 9.07.2020
«Урал» обыграл «Динамо» на матче в Екатеринбурге
19:53 | 9.07.2020
В Екатеринбурге найден похищенный мужчина
19:19 | 9.07.2020
На остановке в Екатеринбурге загорелся автобус
19:07 | 9.07.2020
В Кунгуре годовой план расселения аварийного жилья по нацпроекту выполнен на 64,62%
18:12 | 9.07.2020
В Серове школьник спас тонущего ребенка
17:58 | 9.07.2020
Опального отца Сергия осудят за возбуждение ненависти
17:48 | 9.07.2020
Упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат для жителей Прикамья продлен до конца июля
17:38 | 9.07.2020
В Екатеринбурге осудили похитителей продуктов из грузовиков
17:17 | 9.07.2020
Спикера белоярской думы требуют лишить полномочий через суд
17:01 | 9.07.2020
В уральской столице поставлен температурный рекорд
16:47 | 9.07.2020
Благоустройство Карабаша не прекращалось во время пандемии
16:15 | 9.07.2020
СКР возбудил уголовное дело после похищения екатеринбуржца
16:03 | 9.07.2020
В Полевском готовятся вырубить лес под будущую мечеть
15:53 | 9.07.2020
На Среднем Урале коронавирусом заразились 390 медиков
15:07 | 9.07.2020
На Среднем Урале отсутствуют места для безопасного купания
14:46 | 9.07.2020
Из автобуса в Екатеринбурге выпала 17-летняя девушка
14:35 | 9.07.2020
В Перми закрывается перекресток Революции и Куйбышева
14:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге суд назначил еще одну экспертизу Румянцеву
14:21 | 9.07.2020
Жители Прикамья могут оформить разрешение на бесплатную парковку для инвалидов онлайн
14:01 | 9.07.2020
В Нижнем Тагиле в ДТП пострадали три человека
13:40 | 9.07.2020
«Горьковка» открывает open-air
13:39 | 9.07.2020
В центре Екатеринбурга неизвестные похитили местного жителя
13:25 | 9.07.2020
В Екатеринбурге изменят движение трамваев из-за ремонта теплосети