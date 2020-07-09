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01:36 | 10.07.2020

Скрин видео с Ютуб-канала Всеволода Могучева

Отец Сергий считает, что патриарх Кирилл должен лишиться сана за ростовщичество

Отец Сергий в своем новом видеообращении заявил, что патриарх Кирилл должен быть лишён сана за экуменизм и ростовщичество. Он рассказал, что патриарх Кирилл имел отношение к банку и владел 49% «Пересвета», а банковская деятельность - это ростовщичество. Банки, по словам Сергия, вкладывают деньги клиентов в раскрученные компании, которые дают большую прибыль.

«Какими могут быть эти компании? Первое - изготовление и продажа оружия, направленное на уничтожение людей. Индустрия абортов - второе - направленная на убийство детей. Третье - продажа алкоголя и табака. Четвертое - шоу-бизнес. Пятое - публичные дома. Шестое - интернет и телекоммуникации и так далее. Банк «Пересвет» был на 41 месте среди всех банков. По святым отцам патриарх Кирилл должен быть извержен из сана за ростовщичество. И все те, кто знали и умалчивали об этих нарушениях так же попадают под это прещение», - считает отец Сергий.

Церковный служитель заявил, что патриарх Кирилл не представляет полноту власти в Церкви. «Церковь у нас единая, святая, соборная и апостольская. Но не патриаршая. Народ не делегировал ему свои права. Высшая власть в Церкви - поместный народный собор», - говорит отец Сергий. Он также задаётся вопросом, почему патриарх «осмелился» встречаться с Папой Римским и говорил с ним от имени всей Церкви и всего народа. Сергий считает, что патриарх Кирилл должен быть низвержен из сана, как и его окружение, за экуменизм.

«Пока они сами не предстали перед судом поместного народного собора - их действия не правомочны», - убежден схимонах Сергий.

Он также рассказал, что после публикаций в прессе в Среднеуральском женском монастыре правоохранительные органы провели сотни проверок.

«Представьте свой дом или квартиру, в которую каждый день приходят десятки журналистов, правоохранительные органы лишь только потому, что кто-то из вас сказал правду», - говорит отец Сергий.

Священнослужитель добавил, что в монастыре все спокойно и мирно: «Дети имеют идеальные условия. Они веселые и коммуникабельные. Еще раз повторяю – условия, образование, медобслуживание, питание, воспитание такие же, какие были в дореволюционной России и Советском Союзе».

Он напомнил, что является ещё и духовником: «Обличаю прежде всего грех и носителей зла». И добавил, что у каждого есть время на земное покаяние.

Кроме этого, схимник заявил: «Православный царь среди нас, иго хазарского каганата падёт в самом недалеком будущем, своими проповедями и своими словами готовим народ к осознанию – что мы Святая Русь, и наша святая обязанность быть достойными православной империи».

В конце своей речи отец Сергий сказал, что за несогласие молчать святому пророку Иоанну Крестителю отрубили голову. «Для него слово было дороже жизни, потому что слово - это бог. Пример не только для священнослужителей, но и для всех православных».

© «Вечерние ведомости»

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