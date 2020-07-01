Отца Сергия оштрафовали за видео, где он отрицал существование коронавируса

13:50 | 7.07.2020

Фото: protivkart.ru

Сегодня, 7 июля, в Верхней Пышме состоялось заседание по делу схимонаха Сергия, которого привлекли к административной ответственности за проповеди, в которых он отрицал существование коронавирусной инфекции.



Отца Сергия привлекли по статье 13.15 КоАП РФ «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». Романов на судебное заседание не явился, его представляла адвокат Светлана Герасимова.



Адвокат заявила, что она с 8 июня представляет интересы отца Сергия. Поступила информация, что протокол о правонарушении Романов получил, однако выяснилось, что сам схимонах никуда не являлся и документов ему не вручали, а о назначении заседания он узнал из СМИ.



Также Герасимова сообщила, что подпись в расписке не похожа на реальную подпись Романова. Он попросила назначить почерковедческую экспертизу, однако суд отказал.



Помимо этого, сам Сергий написал, что на размещении в Интернете видео проповеди, в котором он отрицал существование коронавируса, схимонах согласия не давал.



В результате отца Сергия все же признали виновным. Суд назначил ему штраф в размере 90 тысяч рублей.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»