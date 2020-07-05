Екатеринбургский митрополит написал отцу Сергию письмо

13:53 | 6.07.2020

Фото: Павел Ворожцов

Глава епархии Екатеринбурга митрополит Кирилл написал длинное письмо опальному отцу Сергию, которого церковный суд лишил сана. Он указал, что в проповедях Романова содержится много глупости, клеветы и лжи.



«Отец Сергий!

Я не высказывался открыто и подробно относительно Вашего поведения, поскольку надеялся сохранить Вас для Церкви, а саму Церковь уберечь от излишнего внимания тех, кто кормится на внутрицерковных конфликтах и нестроениях, – пишет митрополит. – Думал, что разговор с Вами должен вестись внутри Церкви, а не перед лицом всех, кто имеет доступ к сети Интернет. Вы избрали странный для монаха способ общения — выкладывание в интернет видеороликов, словно Вы не схимник, а модный блогер. И это при том, что немногим ранее Вы обличали интернет как духовно вредную территорию и у Вас даже был бес знакомый по имени Интернет. Сейчас же Вы ушли из реального церковного личного общения в еще совсем недавно критикуемое Вами виртуальное пространство. В ответ обращусь к Вам тоже публично, но по старинке — письмом.



Многие задавались вопросом о причинах моего Указа, где я просил Вас принять как волю Божию мое благословение Вам помолчать и в тишине помолиться о мире, который переполнен блогерами, но скуден молитвенниками, где переизбыток информации, но мало подлинных смыслов, где много говорящих, но мало созерцающих. Вы объяснили это содержанием своих проповедей. Отчасти это так, но не попыткой прекратить разговор о глобализации, о коронавирусе и гонении на христианство вызван был мой Указ. Я заботился о благе Церкви и спасении Вашей души. Приведу лишь один пример Вашей проповеди, которая хорошо покажет недуг, от которого хотелось Вас исцелить. В канун Рождества Христова этого года Вы произнесли получасовую проповедь, в которой Вы рассказывали про окно Овертона, про президента, посетившего с официальным визитом Израиль, про двойника президента, архиереев, носящих одежду дониконовского образца, и про масонов. Потом Вы обманули прихожан, зачитав в качестве подлинного документа низкопробную подделку — подложное завещание Сталина, — и в течение 20 минут рассказывали про жизнь Сталина и его заслуги. В сочельник Рождества Христова Вы вспомнили всех, кроме Богомладенца Христа. Вы восхваляли Сталина в день, когда празднуется память святых, умученных во время сталинского правления: преподобномученика архимандрита Иннокентия, уморенного в этот день в Соловецком лагере, и священномученика Сергия Мечёва, расстрелянного в этот день в тюрьме НКВД. В день их мученической кончины Вы вспоминаете не подвиги святых, пострадавших при Сталине, а восхваляете самого Сталина. Это ли пастырское дело? Роль Сталина в истории нашей страны должны исследовать историки, они должны публиковаться в научных журналах, полемизировать на научных исторических конференциях, рассказывать о результатах собственных исследований. Вы же не историк и собственных исследований не проводили, а даже если бы и проводили — амвон все равно не являлся бы тем местом, где стоило бы о них рассказывать.



Вы взяли на себя роль обличителя. Но Вашим же судом я сужу Вас и Вашим же обличением обличу.



Ваши проповеди полны не только глупостей, чего не должно быть в словах проповедников, но и, что самое страшное, клеветы и лжи.



Дабы Вы не служили отцу лжи — диаволу — и не произносили в храме, где должна звучать только правда, слов злоречивых, лживых и клеветнических, я весьма деликатно официальным своим Указом не благословил Вам проповедовать. Как апостольский преемник и в Екатеринбургской епархии непосредственный источник учительной власти Церкви, я свободно и независимо делюсь этой властью с теми пресвитерами, которых сочту этого достойными. И не должен объяснять свое нежелание делегировать эту власть Вам, даже по одной только той причине, что Вы находитесь в моем послушании, а не я в Вашем.



На мне, как архипастыре, лежит забота о духовном состоянии вверенных мне пастырей Церкви. Я видел вред от Ваших проповедей для Вашей собственной души, поскольку было очевидно крайнее разгоряченное пристрастие Вас к назиданию других и к тому эффекту, который Вы производили на людей своими нервными и тщеславными речами.



Вы могли бы продемонстрировать иное, если бы поступили как истинный монах, способный по послушанию даже капусту сажать вверх корешками. Вы не удержались в безмолвии и месяца, что доказало Вашу неуемную страсть к учительству. Хотя Вас должен был остановить апостол Иаков словами: "Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению". (Иак. 3:1). Авва Пимен Великий говорил: "Учить ближнего столько же противно смиренномудрию, как и обличать его". А святитель Игнатий Брянчанинов писал: "Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета! Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным с безотчетливою доверенностью, с плотским и кровяным разгорячением! Им нужно произвести впечатление на новоначального и нравственно подчинить его себе! Им нужна похвала человеческая! Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями!", "Всякий духовный наставник должен приводить души к Нему (Христу), а не к себе... Наставник пусть, подобно великому и смиренному Крестителю, стоит в стороне, признает себя за ничто, радуется своему умалению пред учениками, которое служит признаком их духовного преуспеяния... Охранитесь от пристрастия к наставникам. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками в сеть диаволу... Пристрастие делает любимого человека кумиром: от приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог... И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. И ты, наставник, охранись от начинания греховного! Не замени для души, к тебе прибегшей, собою Бога. Последуй примеру святого Предтечи".



Великих монахов древности умоляли сказать слово назидания, а они по своему смирению отказывались, ссылаясь на недостоинство и худоумие. И только принуждаемые, начинали говорить. Вас же даже благословение Правящего Вашего Архиерея не способно было остановить в совершенно не монашеском стремлении к популярности в интернете. Вам стало мало окормлять насельниц и паломников Среднеуральского монастыря, Вы начали дерзко обращать свои призывы то к воинам России, то к священникам всей Русской православной церкви, чего даже епархиальные архиереи не имеют права делать, ибо слово ко всей полноте Русской Церкви может обращать только Святейший Патриарх.



Вы смогли уверить окружающих, что мой Указ был попыткой заставить Вас не говорить о каких-то конкретных темах, и даже пытались по некоторым из них начинать дискуссию, в которой, как Вы заметили, я не участвовал. Вы могли бы стать достойным собеседником в том случае, если бы получили хоть какое-то духовное образование. Но Вас исключили со 2-го курса Московской духовной семинарии за неактивность в учебе и на Вас исполнилось предупреждение одного старца ранней Церкви, сохранившееся в Древнем Патерике: "Не начни учить преждевременно: иначе во все время жизни твоей пребудешь недостаточным по разуму".



Вы не приобрели способность к самостоятельной интеллектуальной деятельности, поэтому Ваши проповеди — это дурно прочитанные чужие и избитые мысли, выраженные словами, смысл которых Вам далеко не всегда известен. Именно поэтому Вы избегали заседания епархиального церковного суда, поскольку, не имея заранее написанных ответов, Вы не смогли бы отвечать по теме произнесенных проповедей, так как сами с трудом понимаете их содержание. Те, кто пишет Вам тексты, которые Вы с усилиями и ошибками вынуждены читать, сослужили Вам злую службу. Ибо наводнили их самой гнусной клеветой.



Вы можете иметь свое личное мнение относительно оценки деятельности покойного митрополита Никодима (Ротова), но неприятие каких-либо его поступков не оправдывает ложь и клевету в его адрес.



Вы сказали: "Никодим Ротов закрыл почти все храмы в Ленинграде якобы для спасения Церкви". В действительности же во время управления митрополитом Никодимом (Ротовым) Ленинградской кафедрой советские власти смогли закрыть лишь один храм — Свято-Троицкий в Лесном, но в качестве компенсации были вынуждены открыть другой — Александро-Невский в Парголово. Таким образом, за 11 лет правления митрополита Никодима (Ротова) Ленинградской и Новгородской кафедрами количество храмов в них не уменьшилось. Напротив, лично им была спасена от запланированного закрытия Ленинградская духовная академия, также его усилиями не были закрыты 10 храмов, уже намеченных советскими властями к закрытию, в том числе Петропавловский храм в Вырице. И это при том, что в целом за время хрущевских гонений Русская православная церковь потеряла почти половину своих храмов. Также стоит отметить, что именно митрополит Никодим (Ротов) сохранил для Русской православной церкви на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь. Во многом благодаря лично митрополиту Никодиму (Ротову) в настоящее время существует русское монашество на Святой Горе Афон, что стоило бы Вам помнить как любителю Афона и его старцев.



Вы оклеветали служение митрополита Никодима (Ротова) по сохранению Церкви во времена жестоких гонений, впали в непозволительное злоречие («Никодим Ротов подох»), проявили несправедливость, неблагодарность и историческое беспамятство. Что особо преступно, учитывая доступность исторических материалов, посвященных той эпохе и лично деятельности митрополита Никодима (Ротова), достаточно подробно описанной в церковно-исторической литературе.



Также Вы лжете, говоря: «Храмы не закрывали ни во время чумы, ни во время «испанки», которая унесла 100 миллионов жизней. Храмы закрывали только богоборческие власти». В действительности же во времена правления благочестивых Всероссийских Государей Императоров, которых Вы, как известно, чтите и нового Царя ожидаете, действовал Устав о Карантинах, который можно прочесть в XIII томе Свода законов Российской империи, где среди прочего говорится: «При появлении чумы, все места народных собраний, не исключая присутственных мест, училищ и всех подобных заведений, по усмотрению главного местного начальства, закрываются. Для собственной каждого осторожности вменяется в обязанность жителям, имеющим позволение ходить по городу, чтобы они нигде вместе не собирались и всячески избегали сообщений один с другим. Богослужение во время обсервации или во время карантина, а иногда и без карантина, по усмотрению главного местного начальства, закрывается и опять, по усмотрению оного, с некоторыми предосторожностями, дозволяется; причем в особенности следует наблюдать, чтобы приходящие к слушанию богослужения избегали всякого взаимного между собою сообщения».



Как видно, никакой разницы между нынешними мерами и мерами, применявшимися в Российской Империи, нет.



Но если бы Вы во времена Российской Империи проявили хотя бы десятую часть своей дерзости и непослушания, так же критиковали светские и духовные власти, как это делаете сейчас, то ещё прежде того, как у вас появилась бы мысль начать сбор подписей и организовывать народные волнения, Вас посадили бы на цепь в каком-нибудь далёком северном монастыре под строжайший надзор. А если бы попробовали сотворить нечто подобное во времена столь любимого Вами Сталина, то вся Ваша бурная обличительная деятельность закончилась в лучшем случае на лесоповале, а в худшем на Бутовском полигоне.



Вы критиковали архиереев, ограничивших в храмы доступ для прихожан, призывали священников открыть храмы и на волне обличительной критики закрытых храмов отложились от своего архиерея. Но парадоксальность ситуации в том, что в Екатеринбургской епархии храмы не закрывались ни на один день и доступ в них прихожан не был ограничен даже в периоды самой жесткой изоляции. Я последний, кого можно было бы обвинить в закрытии храмов, но Вы тем не менее упорно ломились в открытую дверь с обличениями того, чего не было. Вам не нравились архиереи, допустившие в своих епархиях закрытие храмов — и поэтому Вы перестали поминать меня — архиерея епархии, где храмы не закрывались. Логику в Вашем поведении увидеть невозможно. Объяснить Ваши обиды можно только одним — желанием обидеться.



Вам стыдно признаться, что подлинной причиной Вашего неудовольствия мною была простая обида зависимого человека, которого отлучили от предмета его зависимости, а говоря святоотеческим языком — страсти. У Вас как у капризного ребенка забрали любимую игрушку — возможность управлять людьми — и Вы уже сучите ножками и устраиваете позорную истерику на весь мир.



Поскольку лживость обвинения меня в поддержке закрытия храмов слишком очевидна, Вы позже придумали другую причину — обвинение меня в экуменизме и предательстве веры. В качестве доказательства Вы демонстрируете фотографию моего служения в римско-католическом соборе в городе Бари, в котором почивают мощи святителя Николая Чудотворца. Но, по справедливости, Вам надо было бы обвинить первым самого святителя Николая Чудотворца, что он посмел почивать своими святыми мощами в католическом храме. Что, собственно, и произошло, когда во время пребывания в России мощей святителя Николая Вы не благословляли своих духовных чад ехать для поклонения, поскольку эти мощи сопровождали римско-католические священники.



Католический епископ города Бари любезно предоставил возможность православной делегации самостоятельно и без всяких ограничений молиться в храме, который сам святитель Николай выбрал для пребывания своих святых мощей. Хозяева проявили деликатность и понимание того, что мы не имеем права и не согласимся служить с ними вместе, в силу чего они не предлагали совместное служение, прекрасно зная, что оно невозможно. Вам должно быть стыдно, что Вы дышите ненавистью к людям, которые проявили к нам только уважение. То, что я не считаю римско-католическую церковь спасительной, не даёт мне права самому перестать быть христианином и позволить войти внутрь себя ненависти, злобе и хамству.



Господь, встречаясь с Самарянкой, хотя и говорит честно, что самаряне веруют не спасительно, однако не отказывает ей в беседе о Боге. А Древний Патерик описывает такую историю: «Некто идольский жрец пришел в Скит и ночевал у одного старца. Увидевши образ жизни его, жрец сказал ему: ужели вы ничего не видите от Бога вашего? Тот отвечает: нет. И сказал жрец: когда мы творим малые служения, все тайны открываются нам; а вы, совершающие великий труд, бдения и столькие службы, говорите, что — ничего? Очевидно, вы имеете в сердцах ваших злые помыслы; вот это-то и отдаляет вас от Бога вашего и не дает вам знать тайны Его. И старцы, услышавши, удивились, говоря: что точно нечистые помыслы удаляют нас от Бога». Древние преподобные отцы не только приняли гостеприимно у себя языческого жреца, но даже смогли найти в беседе с ним и нечто назидательное. Поскольку их сердца были чисты и праведны, а не дышали ненавистью ко всякому, кто не имеет с ними общности в вере.



Но даже если предположить, что моя молитва в католическом соборе повлекла за собой моё отпадение от Церкви и сделала меня безблагодатным, то почему Вы не прекратили поминать меня в 2017 году, когда и произошла эта служба, а ждали 3 года? Ответ нам с Вами хорошо известен. 12 июня мы беседовали с Вами и Вы говорили, что всегда поминали Святейшего Патриарха и меня, а позже начали шантажировать меня, угрожая распространением в информационном поле фотографий моего служения в Бари, хотя они и так находятся в публичном доступе, и я никогда не скрывал этой поездки. Я молчу, что шантаж — это не способ общения со своим Архипастырем, но то, что Вы при условии возвращения Вас к служению, готовы были не развивать критику моего мнимого экуменизма — говорит о том, что Вы обманщик своих собственных духовных чад и никакой принципиальной позиции у Вас нет. А есть дешёвый театр перед обманутыми Вами несчастными приверженцами, искреннюю любовь которых Вы цинично используете, уводя их из спасительной гавани Церкви Христовой в лжецерковь имени себя самого.



Церковь проявила к Вам снисхождение, закрывая глаза на канонические препятствия к хиротонии, которые делали принятие Вами священнического сана абсолютно невозможным. Мы надеялись, что труды, понесенные Вами на благо Церкви, покаянный плач и смирение быть может перевесят на чаше праведного Суда Божия строгость канонов.



Объясняя, как Вы стали священником, Вы не взяли смиренно ответственность на себя, а трусливо переложили её на Святейшего Патриарха Алексия II и архимандрита Кирилла (Павлова). Но нельзя прикрыться чужими благословениями от суда Божия. Блаженный Иоанн Мосх сообщает следующий назидательный случай: «Блаженный Лев, бывший предстоятелем Церкви Римской, в течение сорока дней пребывал при гробе Апостола Петра в непрестанной молитве и посте, прося Апостола, чтобы он предстательствовал за него пред Богом и испросил ему отпущение его прегрешений. По прошествии сорока дней, апостол Петр явился ему и сказал: «Я молился о тебе, и прощены тебе все твои грехи, кроме — рукоположения. Вот в этом только ты сам должен будешь дать отчет, правильно ли рукополагал ты поставленных тобою». Поэтому скорее не Ваша хиротония оправдается добродетелями благословивших её совершение, а добродетели благословивших пострадают по причине её совершения. И это при условии, что их благословения были осознаны и реальны.



В действительности же не было никаких красивых историй про то, что Святейший Патриарх Алексий II уговаривал Вас рукоположиться, а потом заставил дать Вам наперсный крест. Что якобы и исполнил владыка Викентий, возведя Вас немедленно в сан игумена и возложив наперсный крест. А правда в том, что совершенное Вами преступление в автобиографии при принятии сана Вы зашифровали фразой: «1984–1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика». Я думаю, всем очевидна Ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта Вашей биографии.



Вы сочинили небылицу про встречу со Святейшим Патриархом Алексием II у Владимирской иконы Божией Матери, где он не знает, кто Вы и где Вы служите, но с угрозами напоминает владыке Викентию о необходимости дать Вам наперсный крест. Хотя Патриарху проще и естественнее было бы в такой ситуации возложить этот крест самому. В действительности же Вы были рукоположены в 2001 году, наперсный крест получили в 2005, а в сан игумена Вас возвели в 2009 году уже при Патриархе Кирилле.



Пока Вы упиваетесь своим тщеславием и оттягиваете на себя всеобщее внимание, Церковь в единстве иерархии и народа Божия находится под гнетом суровых искушений. И глобальный контроль, и разрушение системы образования, и разработка вживляемых в человеческое тело устройств, и чрезмерность мер борьбы с коронавирусом, очевидно дискриминационных по отношению к Церкви — всё это требует очень вдумчивого и грамотного ответа. Мы нуждаемся в интеллектуалах, способных, не впадая в истерию алармизма, аргументировано и взвешенно формулировать позицию Церкви и всех, кто не обольщен цифровизацией и предапокалиптической глобализацией. Вы заявляли, что Никита Сергеевич Михалков повторяет то же, что и Вы. Это неправда. Это Вы неумело пытаетесь ему подражать, на самом деле только мешая делу. Никита Сергеевич говорит то, что знает сам и делает это взвешенно и любя истину, а не себя самого. Вы же, пересыпая правильные мысли пригоршнями лжи, обскурантизма и откровенного шизофренического бреда, в действительности дискредитируете борьбу с новыми вызовами времени. Ложка дёгтя, брошенная в бочку мёда, делает весь мёд несъедобным. Ассоциировав в сознании общества неумело поднятые Вами темы с Вашим отвратительным фанатизмом, Вы заранее дискредитировали всех, кто будет говорить о том же, но уже грамотно и основательно. Есть множество аналитиков, уверенных, что Ваша активность вызвана и поддерживается именно глобалистами с той целью, чтобы заранее маргинализировать любые попытки борьбы с их разрушительными инициативами. А ставшие известными осуществлявшиеся Вами методы воспитания детей, только укрепляют позиции сторонников ювенальной юстиции и предоставляют им множество доводов в споре с действительно добрыми традиционными воспитателями.



Если бы Вы хотели помочь Церкви, Вы бы предложили свою помощь в борьбе с врагами Церкви, а не начинали борьбу с самой Церковью. Те, кто хочет закрыть храмы не только на карантин, а навсегда, могут быть довольны Вами. Вы им помогли как никто другой. Тогда, когда надо объединиться перед лицом сильной и организованной угрозы, Вы разрушаете церковное единство, настраиваете прихожан против священноначалия. Вы делаете всё, чтобы пока мы будем слушать и тратить время на обсуждение Вашего очередного бредового выступления, глобалисты побеждали. Я обвиняю Вас не в том, что Вы боретесь с попытками установления тотального контроля, я обличаю Вас в том, что Вы мешаете этой борьбе. Вы должны были бы знать, что серьезная работа на этом направлении ведется Всемирным Русским Народным Собором, но теперь любые здравые их инициативы будут восприниматься через призму Вашей личности. А сопровождающий Вас бэкграунд серьезно усложнит им задачу быть услышанными здоровой частью общества.



Я, как и многие знающие Вас люди, был сердечно к Вам расположен и обманут Вашей харизмой. И сейчас переживаю болезненный момент разочарования и избавления от иллюзий. Поэтому не осуждаю Ваших чад, хотя они и ведут себя чрезмерно нервно, а порой агрессивно. Я знаю, как болезненно разочарование. Но всё проходит — за отрицанием проблемы приходит гнев, что мы видели среди Ваших чад. Но гнев не вечен. За ним будет торг, за ним депрессия, а потом принятие того факта, что Вы более не священник.



Я уже не умоляю Вас, как раньше, покаяться и сохранить хотя бы монашество, но готов проявить снисхождение и найти Вам место для покаяния, если Вы ещё помните, что это такое. Вступать с Вами в полемику, переубеждать и уговаривать я Вас не стану. Мой долг как архиерея, в частности, состоит и в том, чтобы выдворять за ограду Церкви тех священнослужителей, кто не работает смиренно на Христовом винограднике и не приносит плоды послушания. Мне неприятен этот долг, но я не уклонюсь от его исполнения».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»