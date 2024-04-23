В Екатеринбургском зоопарке с днём рождения поздравили лемура

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Одному из лемуров Екатеринбургского зоопарка сегодня исполнилось 23 года. По лемурьим меркам Джек может считаться долгожителем.В дикой природе, у себя на родном Мадагаскаре чёрно-белые вари (это один из родов семейства лемуровых) живут в среднем лет двадцать. В условиях же зоопарка, где не бывает перебоев с кормёжкой, где справиться с болезнями помогает «доктор Айболит», где нет естественных врагов, 23 года для лемура — далеко не предел.Большую часть жизни лемур Джек провёл в Екатеринбурге. Сюда его привезли из Николаевского зоопарка в 2003 году. Про Джека в зоопарке рассказывают, что он спокойный и ласковый: «Если его гладят и почесывают как кошку, он издает звуки, похожие на мурлыканье. А ещё, как все лемуры, Джек не упускает возможности подставить пушистый животик солнышку».Помимо Джека в Екатеринбургском зоопарке проживает ещё два лемура. Это подруга сегодняшнего именинника Рона (к сожалению, слепая). И их сынишка Спартак, который вырос ещё более дружелюбным. Дружелюбным настолько, что его перевели в отдел прирученных животных.Полюбоваться на Джека и Рону можно на втором этаже павильона «Центральный» Екатеринбургского зоопарка. Здесь же, с парой по соседству проживают представители другого рода семейства лемуровых — кошачьи лемуры.