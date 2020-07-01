В Екатеринбурге схиигумена Сергия лишили священного сана

14:37 | 3.07.2020

Фото: tochkanews.ru

Сегодня, 3 июля, в Екатеринбурге прошло третье заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия. Его признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.



Кроме того, суд постановил в связи с нарушением низвергнуть схиигумена Сергия из священного сана. В епархии рассчитывают, что патриарх Кирилл утвердит решение суда уже сегодня.



На заседании также была затронута тема жесткого обращения с воспитанниками Среднеуральского монастыря. В результате суд выразил надежду, что тщательное расследование проведут правоохранительные органы.



— Мы можем сказать каждому защитников Сергия, что мы открыты, мы не боимся разговора. Телефон секретаря епархии размещен на сайте, я обещаю, что проведу время в разъяснении позиции о том, почему отец Сергий отлучен от сана. Надеемся, что здравый ум его еще не покинул, — сообщил отец Максим.



Напомним, что сегодня у здания Екатеринбургской епархии собрались сторонники схиигумена Сергия. Они собирают подписи в поддержку опального отца.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»