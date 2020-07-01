Опального отца Сергия осудят за возбуждение ненависти

17:58 | 9.07.2020

Фото: protivkart.ru

Опального схимонаха Сергия будут судить по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», сообщает пресс-служба Верхнепышминского городского суда.



В суд Верхней Пышмы поступило дело об административном правонарушении в отношении Николая Романова. Прокуратура Верхней Пышмы провела проверку и направила материал в суд для рассмотрения по существу. Было решено возбудить дело по результатам проверки.



Судебное заседание запланирована на 20 июля на 16:00.



Напомним, что на протяжении нескольких лет отец Сергий выпускал ролики с проповеди, где неоднозначно высказывал свое отношение к власти, а также к обществу. Весной 2020 в проповедях схимонаха коснулся темы коронавируса и заявил, что инфекции не существует.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»