На отца Сергия подано заявление в полицию за оскорбление Президента РФ

10:58 | 6.07.2020

Фото: скрин с видео

На скандального отца Сергия (Романова) подано заявление в полицию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на 44-летнюю заявительницу.



Жительница Екатеринбурга просит привлечь схиигумена к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ об оскорблении представителя власти, а именно – президента России.



«Романов Н.В. в своих видеообращениях, размещенных в сети интернет видеоблогерами Всеволодом Могучевым и Сергеем Алиевым, оскорблял нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также распространял о нем недостоверные данные»,- указано в заявлении.



В документе упоминается несколько выражений схиигумена Сергия по отношению к главе государства.



Напомним, отец Сергий стал общеизвестным благодаря своими высказываниями на YouTube, в которых он проклинал сторонников самоизоляции и призывал людей выходить на улицы, а также не верить в существование коронавируса. 3 июля состоялся церковный суд, на котором было принято решение о лишении священника сана. 7 июля над ним состоится мирской суд за распространение фейковой информации о коронавирусе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»