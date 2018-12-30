Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Россия и мир


 

11:53 | 3.01.2019

Фото: Вечерний Магнитогорск

Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло до 37 человек

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, по состоянию на 8:55 3 января, под завалами обрушившейся части дома в Магнитогорске обнаружены и извлечены тела 37 погибших. К настоящему времени опознаны тела 22 человек. В числе погибших - шестеро детей. Трое из них опознаны. Процедура опознания началась сегодня в 8:00.

На данный момент неизвестна судьба ещё четырех человек. По предварительным данным, детей среди них нет.

Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло до 37 человек

Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло до 37 человек

Тем временем работы по разбору завалов не останавливаются ни на минуту. После того, как техника освобождает очередной участок, спасатели с пилами для резки арматуры начинают свою работу. Стоит отметить, что большая часть работ выполняется ими вручную.

Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло до 37 человек

Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло до 37 человек

Кроме того остаётся угроза обрушения уцелевшей стены дома. Работы приходится выполнять крайне аккуратно и быть постоянно начеку.

Как сообщают в региональном МЧС, сегодня в течение дня будут организованы два получасовых «окна» для жителей 5-го, 6-го и 8-го подъездов, для того чтобы они смогли забрать необходимые вещи, оставшиеся в квартирах.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:18 | 3.01.2019
Свидетель по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой предстанет перед судом

18:34 | 3.01.2019
В Екатеринбурге из-за перекрытия на Объездной - Серафимы Дерябиной водители нарушают ПДД

17:21 | 3.01.2019
На время новогодних каникул ледовый городок на пермской эспланаде будет работать до 23:30

16:16 | 3.01.2019
В Екатеринбурге прошла первая «Январская прогулка» вокруг Шарташа

15:48 | 3.01.2019
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 января 2019 года

15:03 | 3.01.2019
На пермской набережной работает видеоинсталляция, посвященная театрам

14:56 | 3.01.2019
В Перми будет несколько теплых снежных дней

14:46 | 3.01.2019
Пассажиров автобуса, заглохшего на трассе Пермь-Екатеринбург, спасли инспекторы ДПС

14:43 | 3.01.2019
Киноцентр «Премьер» приглашает на Рождественскую неделю

14:28 | 3.01.2019
Более двухсот пьяных водителей задержаны в Свердловской области за первые дни праздников

13:50 | 3.01.2019
Из под руин дома в Магнитогорске извлечено тело 38-го погибшего

13:15 | 3.01.2019
Губернатор Челябинской области утвердил размеры материальной помощи пострадавшим в Магнитогорске

11:54 | 3.01.2019
В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга пройдут традиционные рождественские богослужения

11:53 | 3.01.2019
Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло до 37 человек

11:43 | 3.01.2019
Список опознанных жертв магнитогорской трагедии по состоянию на 18:00 2 января

11:14 | 3.01.2019
В Екатеринбурге до конца недели будет тепло

02.01.2019

22:15 | 2.01.2019
Пермские подразделения по вопросам миграции выйдут на работу в каникулы

22:14 | 2.01.2019
Места массового отдыха в Перми находятся под контролем оперативных служб

21:13 | 2.01.2019
В Екатеринбурге проходит конкурс ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

18:00 | 2.01.2019
В Новоуральске задержали подозреваемых в разбойном нападении на пенсионера-инвалида

17:44 | 2.01.2019
Опубликован список найденных и опознанных жертв трагедии в Магнитогорске

17:05 | 2.01.2019
Число жертв в Магнитогорске достигло 20-ти человек

16:57 | 2.01.2019
Опубликован обновлённый список жителей дома пропавших после трагедии в Магнитогорске

16:30 | 2.01.2019
Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 19 человек

15:36 | 2.01.2019
Екатеринбургская епархия организовала рождественские поездки для паломников

15:19 | 2.01.2019
Завтра ограничат движение на кольце Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной

14:49 | 2.01.2019
Из медицинского центра на Бардина из-за пожара эвакуировали пациентов

14:41 | 2.01.2019
Под завалами в Магнитогорске найдены тела ещё двух человек, число жертв возросло до 17

13:52 | 2.01.2019
В Екатеринбурге шесть человек отравились наркотиками

13:48 | 2.01.2019
В Магнитогорске под завалами рухнувшего подъезда найден пятнадцатый погибший

12:07 | 2.01.2019
По факту схода вагонов с рельсов на Урале возбуждено уголовное дело

11:57 | 2.01.2019
Трагедия в Магнитогорске: число погибших возросло до четырнадцати человек

11:25 | 2.01.2019
В Екатеринбурге сегодня проходят панихиды по погибшим в Магнитогорске

11:02 | 2.01.2019
Ночью при пожаре в Нижнем Тагиле погибло двое человек

01.01.2019

18:41 | 1.01.2019
Этим летом Екатеринбург примет международный боксёрский форум: «Дерутся все!»

18:27 | 1.01.2019
Массовое ДТП в Екатеринбурге на Химмаше парализовало движение общественного транспорта

16:47 | 1.01.2019
После взрыва газа в Магнитогорске спасатели Первоуральска проведут экстренный рейд по домам, отапливаемым с помощью газа

комментариев: 1

16:34 | 1.01.2019
Новый год Свердловская область начнёт с государственного кредита

комментариев: 1

16:13 | 1.01.2019
Ройзман и 300 «безумных» екатеринбуржцев намотали 7 километров на городском пруду

комментариев: 2

15:33 | 1.01.2019
В Екатеринбурге в результате ДТП погиб заместитель начальника одной из екатеринбургских колоний

14:31 | 1.01.2019
Машина скорой помощи попала в ДТП в Екатеринбурге: экипаж могут госпитализировать

14:16 | 1.01.2019
Спасатели из Екатеринбурга вылетели в Магнитогорск на помощь южноуральским спасателям

13:33 | 1.01.2019
Двухлетний малыш, который пострадал в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге, встретил Новый год в больнице

13:23 | 1.01.2019
В новогоднюю ночь в Свердловской области с рельсов сошли 16 вагонов с углём: до нужных станций пассажиров будут довозить автобусы

12:36 | 1.01.2019
Число жертв при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до семи человек

31.12.2018

19:32 | 31.12.2018
В Екатеринбурге несколько домов на Щербакова остались без горячей воды

17:18 | 31.12.2018
В Нижнем Тагиле в загоревшейся квартире погибли женщина и ее трехлетняя дочь

16:20 | 31.12.2018
В Свердловской области ликвидирован склад 73 тысяч литров паленого алкоголя

15:36 | 31.12.2018
МЧС: В Свердловской области ожидается усиление ветра до 25 м/сек

14:04 | 31.12.2018
Трагедия в Магнитогорске: новые данные





Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 