Трагедия в Магнитогорске: число жертв возросло до 37 человек

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, по состоянию на 8:55 3 января, под завалами обрушившейся части дома в Магнитогорске обнаружены и извлечены тела 37 погибших. К настоящему времени опознаны тела 22 человек. В числе погибших - шестеро детей. Трое из них опознаны. Процедура опознания началась сегодня в 8:00.На данный момент неизвестна судьба ещё четырех человек. По предварительным данным, детей среди них нет.Тем временем работы по разбору завалов не останавливаются ни на минуту. После того, как техника освобождает очередной участок, спасатели с пилами для резки арматуры начинают свою работу. Стоит отметить, что большая часть работ выполняется ими вручную.Кроме того остаётся угроза обрушения уцелевшей стены дома. Работы приходится выполнять крайне аккуратно и быть постоянно начеку.Как сообщают в региональном МЧС, сегодня в течение дня будут организованы два получасовых «окна» для жителей 5-го, 6-го и 8-го подъездов, для того чтобы они смогли забрать необходимые вещи, оставшиеся в квартирах.