На Южном Урале по программе «Единой России» ремонтируют отделения почты

09.38 Четверг, 11 августа 2022
Челябинск: новости дня
Автор фото: Светлана Вешкина
В Челябинской области качество работ контролируют депутаты. Депутат регионального парламента Максим Романов побывал в поселке Мирный Красноармейского района.

По инициативе «Единой России» на модернизацию почтовых отделений в 2022 году выделено 5 миллиарда рублей - модернизация затронет свыше тысячи отделений. В Челябинской области по народной программе реконструируется 57 отделений «Почта России», из них в 56 отделениях производятся ремонты, одно почтовое отделение строится с нуля.

Почтовое отделение в поселке Мирный будет обеспечивать услугами несколько тысяч жителей не только Мирного, но и малых деревень вокруг поселка. Бюджет ремонта около 3, 5 миллионов рублей, он включает в себя капитальный ремонт основного здания, капремонт самого помещения, кровли, системы отопления, электрики.

«Готовность этого объекта порядка 70%, обещают строители закончить работы в срок и 15 августа сдать объект. На объекте существует вопрос водоотведения, решаем этот вопрос с главой поселения и администрацией района. Собственник земли частное лицо, само здание принадлежит «Почте России», проводить коммуникации на частной земле проблематично, но подводить канализацию и воду к данному помещению нужно. Мы понимаем, что занимаемся благим делом и путь наш тернист, но общими усилиями вместе с партией мы решим эти вопросы и принесем в наши села кусочек цивилизации, у селян будет возможность пользоваться не только традиционными услугами почты, но и получать широкий спектр государственных и муниципальных услуг», - отметил Максим Романов.

Напомним, развитие «Почты России» и её региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». кабмину РФ глава государства Владимир Путин поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого будут использовать быстровозводимые конструкции.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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