«Единая Россия» и движение «Донецкая республика» заключили соглашение о сотрудничестве

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Подписи под документом на встрече с активом движения поставили секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и глава ДНР Денис ПушилинЗа 8 лет «Донецкая Республика» превратилась в мощное народное движение, объединяющее более 200 тысяч неравнодушных и активных граждан, отметил Андрей Турчак.«Вы – настоящая движущая сила Республики, которая стоит на защите интересов жителей Донбасса. О ваших проектах, о ваших добрых делах хорошо известно на всей территории Республики, потому что вы реально помогаете людям. С начала специальной военной операции именно активисты «Донецкой Республики» создали сеть общественных приёмных главы ДНР на освобождённых территориях. Эти приёмные по праву и по существу стали центрами не только оказания гуманитарной помощи, но и самоорганизации жителей. Здесь люди получают помощь в решении социальных, бытовых, юридических вопросов. И самое главное – люди видят, что какая бы беда не случилась, власть не оставит их один на один с этой бедой. От лица всех людей, которым вы помогли, которым вы помогаете и будете помогать, от себя лично хочу сказать вам огромное человеческое спасибо», - сказал он.В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что главная мечта жителей Республики – стать частью большой России.«Для нас очень важно, что сейчас – как никогда это проявилось в эти трудные, непростые периоды – мы работаем в тесной связке с «Единой Россией». И именно члены нашего общественного движения стали одними из первых сторонников «Единой России». По-другому и быть не могло. Потому что и нас, и членов «Единой России» объединяет любовь к нашей общей великой Родине и забота о благополучии людей. Эта забота выражается в конкретных политических решениях и в их реализации, конкретных делах, поступках. Это хорошо видно по той работе, которая организована, в том числе на освобождённых территориях. Несомненно то, что мы будем продолжать развивать уже действующие направления сотрудничества с «Единой Россией». Конечно, граждане РФ, проживающие в Донбассе, будут – я уверен в этом – становиться членами партии. Огромная благодарность руководству партии, всем, кто в неё входит, и искренне, всей душой болеет за Донбасс. Спасибо за такую всеобъемлющую поддержку. Мы и дальше будем двигаться в одной команде», - подчеркнул Денис Пушилин.На Донбассе и освобождённых территориях работает 31 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.