Тяжелые пациенты с Донбасса будут лечиться в российских клиниках

19.29 Пятница, 12 августа 2022
Челябинск: новости дня
«Единая Россия» расширит медицинское направление гуманитарной миссии на Донбассе и в освобожденных территориях. Партия будет эвакуировать новые категории тяжелых пациентов для лечения и реабилитации в российских клиниках и развивать выездные формы работы медиков-добровольцев.

Об этом сообщил координатор деятельности медиков-добровольцев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Активное участие в гуманитарной миссии и медицинской поддержке освобожденных территорий Донбасса принимает Челябинская область. Помощь региона идет на основе подписанного губернатором Челябинской области, секретарем реготделения «Единой России» Алексеем Теклером соглашения о сотрудничестве с двумя муниципалитетами Донецкой народной республики — Волновахским районом и городом Ясиноватая.

«Лично с командой региона был в городах-побратимах - Волновахе и Ясиноватой, оценил масштабы разрушений и определили план поддержки муниципалитетов. Передали главе ДНР Денису Пушилину 11 автомобилей скорой помощи, 40 аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас медицинскую поддержку по передачи областью лекарств и медикаментов для ДНР выстраиваем на постоянной основе. Медпрепараты, стройматериалы и гуманитарная помощь самого широкого спектра продолжают и будут поступать на освобожденные территории до тех пор, пока в этой помощи будет необходимость.

Подчеркну, что сейчас самое важное – привести социальную инфраструктуру республики в рабочее состояние, поэтому первоочередная помощь в ремонте школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Создаем рабочие условия для медиков, учителей, социальных работников, готовим объекты к зиме. Есть и другая помощь – по ремонту дорог и городских площадей. Для детей из Волновахи и Ясиноватой в летний период организовали оздоровительный отдых на территории Челябинской области и в Краснодарском крае», - отметил Алексей Текслер.

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Наталья Окорокова © Вечерние ведомости
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