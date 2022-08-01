В Челябинске по программе «Единой России» ремонтируют студенческие общежития

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

Контрольная группа из представителей руководства вуза, Совета студентов, подрядчика и группы мониторинга «Молодой Гвардии Единой России» провела проверку ремонтных работ в общежитиях Южно-Уральского государственного университета.В шести общежитиях ЮУрГУ идут ремонтные работы, где-то утепляют фасад здания, где-то проводят ремонтные работы кровли, в других капитальный ремонт кухни, меняют старые двери на новые. Первым объектом проверки ремонтных работ, проводимых по Народной программе «Единой России» стало Общежитие №2 на ул. Ленина, 78.За продуктивным и открытым диалогом между органами исполнительной власти, подрядчиком и студентами для формирования объективного мнения о проведенных ремонтах в общежитиях следит «Молодая Гвардия Единой России». Руководитель Советского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Сергей Буша рассказал, что для реализации этой цели в каждом вузе создаются Общественные штабы студентов.«Штабы будут непосредственно принимать участие в мониторинге, взаимодействовать с органами исполнительной власти, с приглашенными депутатами, подрядчиками, узнавать информацию, которая им интересна относительно ремонтных работ в их общежитиях. В Совет студентов вошли активные обучающиеся. Я сам являюсь студентом, и я для себя крепко и радостно принял эту инициативу «Единой России» о выделении 3 миллиардов из бюджета на ремонты студенческих общежитий. Думаю, все студенты будут рады помочь в мониторинге. Когда студенты сами включены в эти процессы, они могут понимать и выбирать то, что им нужно, знают, для чего все это происходит. Мы мониторим тему ремонтов студобщежитий многие годы, однозначно статистика стала положительная, видны позитивные изменения, увеличился объем финансирования, выделяемого на эти работы, значит, работ будет больше и еще больше положительных изменений», - рассказал Сергей Буша.Штаб студентов ЮУрГУ накануне провел первое совещание, а сегодня студенты уже приняли участие в проверочном рейде. Подобные проверки будут проводится раз в неделю, студенты каждого вузах будут оценивать результаты ремонтных работ вместе со специалистами, после формирования штабов в каждом вузе будут делиться информацией, опытом, предложениями, чтобы в целом сформировать концепцию идеального студенческого общежития.В Челябинской области партия «Единая Россия» совместно с «Молодой Гвардией Единой России» и студенческим активом контролирует ремонт студенческих общежитий крупных вузов региона: Южно-Уральского государственного университета, Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета, Челябинского государственного университета, Южно-Уральского Государственного Аграрного Университета, Челябинского государственного института культуры, Уральского государственного университета физической культуры и других вузов.Напомним, по инициативе партии «Единая Россия» из федерального бюджета на строительство и ремонт общежитий было выделено по 3 млрд рублей ежегодно до 2024 года включительно. Будет отремонтировано не менее 300 тысяч квадратных метров общежитий во всех регионах страны.