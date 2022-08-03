Районную больницу на Южном Урале ремонтируют по программе «Единой России»

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

С проверкой объект здравоохранения посетил региональный координатор направления Народной программы, координатор партийного проекта «Здоровое будущее», главный врач детской городской больницы №8 города Челябинска Антон Рыжий.Больница села Долгодеревенское – крупное учреждение, в котором трудятся около 650 человек. Стационар представляет из себя гинекологическое, педиатрическое, хирургическое, а также терапевтическое отделения. Амбулатория насчитывает 26 ФАПов, разбросанных по территории района. Именно сельские территории, как наиболее сложные в плане доступности медико-санитарной помощи и были отобраны партпроектом «Здоровое будущее» под пристальный контроль.«Поводом для визита послужил ремонт соцобъекта по Народной программе «Единой России», а именно терапевтического отделения районной больницы села Долгодеревенское. Строителями проводятся внутренние отделочные работы помещений отделения. Ход этих работ осложнился выявленными недочетами прошлогодней починки кровли. Мы пригласили специалиста, очень важно чтобы именно эксперт познакомился с документацией и профессионально указал на недоработки. Сегодня мы выявили дефекты и обратили на них внимание подрядчика. Обязательно приедем позже и оценим результаты ремонтных работ с учетом наших рекомендаций», - поделился Антон Рыжий.На данный момент проведены кровельные работы, идет внутренняя отделка палат, коридоров и монтаж сантехники. Планируется завершить ремонт до конца года. В ходе осмотра эксперты выявили ряд недочетов и обсудили наиболее эффективные способы их устранения, а координаторы согласовали дату следующего рейда с проверкой ремонтных работ.Напомним, народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов,из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ. Также выделены средства на обновление парка машин скорой медицинской помощи и поставку современных мобильных медицинских комплексов. На развитие системы медицинской реабилитации направят 100 млрд рублей.