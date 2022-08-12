В России открылась регистрация участников на акцию «Диктант Победы-2022».

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

На сайте международной акции «Единой России» «Диктант Победы-2022» открылась регистрация участников. Форма для заполнения и выбора площадки доступна на главной странице сайта. Для её заполнения нужно выбрать площадку на карте, кликнуть на кнопку «Записаться здесь» и следовать инструкции.Также на сайте доступна форма заявки для волонтёров, желающих принять участие в организации мероприятия и помощи на площадках в день «Диктанта Победы».Международная акция «Единой России» «Диктант Победы» состоится 3 сентября. Традиционно акция пройдет при поддержке «Волонтёров Победы», Росгвардии, Минобороны, МВД, МЧС.Заместитель руководителя Челябинского регионального исполкома партии «Единая Россия» Владимир Шубин отметил, что в Челябинской области прошли регистрацию 146 площадок.«Школы, вузы, музеи, военные части и другие площадки стали традиционным местом проведения акции в регионе. По сравнению с прошлым годом, в этом у нас возросло количество закрытых площадок - это 9 воинских частей, Управление Росгвардии по Челябинской области, Учебный центр федеральной противопожарной службы по Челябинской области, Уральский учебный спасательный центр МЧС России. Писать «Диктант Победы» будут самые различные коллективы предприятий, студенты, волонтеры, а также депутаты фракции «Единая Россия» Государственной Думы, Законодательного Собрания Челябинской области, Челябинской городской Думы и депутаты вмуниципалитетах. На площадках будут работать волонтеры «Единой России», «Волонтеры Победы» и Росгвардии.Все финалисты «Диктанта Победы», набравшие максимальное количество баллов, получат дипломы, дающие абитуриентам преференции при поступлении в ВУЗы», - рассказал Владимир Шубин.