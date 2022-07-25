«Единая Россия» помогает решить проблему дефицита школ и детсадов на Южном Урале

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

В Копейске по партийному проекту ведется строительство детского сада и средней школы. На социальных объектах побывал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Вяткин.Скоро в новый детский сад по улице Кирова пойдут малыши. Дошкольное учреждение примет 235 юных жителей Копейска. В мае после приезда губернатора Алексея Текслера на этот объект стройка сдвинулась с мертвой точки. В июне сюда зашел новый генподрядчик, который уже практически достроил детский сад.«Стройматериалы отечественные: местный железобетон, кирпич, утеплители, штукатурные смеси. По проекту для внутренних инженерных сетей запланировано импортное оборудование, но будем его менять на отечественное по программе импортозамещения, – сказал представитель генподрядной организации, заместитель директора строительной компании Сергей Харитонов.Детский сад будет красивым не только внутри. Территорию окружат современные игровые и спортивные площадки, на которых можно будет заниматься физкультурой, отдыхать и с пользой проводить свободное время.Следующим социальным объектом, который посетил Дмитрий Вяткин, стала школа в микрорайоне «Тугайкуль». К зданию подведены все инженерные коммуникации. Осталось установить сантехнику. Школа закупает мебель и необходимое оборудование.Микрорайон «Тугайкуль» – молодой и развивающийся. Здесь идет активное жилищное строительство. Открытие нового образовательного учреждения жители микрорайона ждут с нетерпением. Старая школа переполнена, детям приходится учиться в несколько смен.«Школа и детский сад, на которых мы сегодня побывали, строятся по инициативе жителей Копейска. Благодаря взаимодействию с правительством нам удалось предусмотреть по отдельной федеральной программе средства федерального бюджета на софинансирование этих объектов. В наш партийный проект также включены ремонт сельских учреждений культуры», – подчеркнул Дмитрий Вяткин.Строительство школы и детского сада в Копейске полностью планируют завершить к концу этого года.