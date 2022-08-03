Жители России могут передать книги для жителей Донбасса

Наталья Окорокова © Вечерние ведомости

«Единая Россия» установит в общественных местах в регионах стеллажи в рамках акции «Книги - Донбассу». Специальные стеллажи появятся в торговых центрах, библиотеках, учреждениях культуры, парках и других общественных местах, пользующихся популярностью у жителей. Таких точек сбора книг партия откроет около тысячи.«Люди приносят в наши общественные приемные, штабы общественной поддержки «Единой России» детские издания, художественную литературу, учебники. Они должны заменить тонны украинской националистической литературы, которые за последнее время были извлечены из библиотек освобождённых территорий. Уже отправлено на Донбасс более 150 тысяч экземпляров, и еще несколько десятков тысяч книг находятся в наших логистических центрах и готовятся к отправке в составе очередных гуманитарных грузов. Мы передаем книги в библиотеки, прежде всего, школьные, социальные учреждения, детские досуговые центры партии», — отметила замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова.Первые пункты сбора литературы на русском языке уже 10 августа появятся в Мордовии, Ивановской и Астраханской областях, а также ряде других регионов. В Саранске стеллаж для сбора книг единороссы установят на Фонтанном спуске у входа в парк им. А.С. Пушкина. В Иванове пункт сбора литературы будет организован на базе Центральной универсальной научной библиотеки. В дальнейшем их планируется организовать также в Кинешме, Тейкове, Шуе и Кохме. В Астрахани такую площадку активисты «Единой России» организуют в библиотеке имени Надежды Крупской.Со всех точек книги будут забирать волонтеры «Единой России» и передавать для формирования гуманитарных грузов.«Наша задача — прежде всего обеспечить образовательные учреждения русской литературой, чтобы школьники могли обучаться по российским образовательным стандартам, читать книги на родном, русском языке. Россия своих не бросит, и мы сделаем все возможное, чтобы на земле Донбасса и освобожденных территорий как можно скорее наступила нормальная мирная жизнь», — заключила Дарья Лантратова.Напомним, акция «Книги — Донбассу» была запущена 21 марта этого года через общественные приемные партии и пункты сбора гуманитарной помощи на базе отделений «Единой России».