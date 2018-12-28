Число жертв в Магнитогорске достигло 20-ти человек

17:05 | 2.01.2019

Фото: Вечерний Магнитогорск

Как стало известно буквально полчаса назад, найдено тело ещё одной жертвы трагедии в Магнитогорске, таким образом, число погибших в результате обрушения подъезда дома достигло 20-ти человек.