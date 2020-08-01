Новости дня
14:02 | 19.08.2020
Фото: new.itsmycity.ru
В Екатеринбурге состоится еще один суд над Денисом Гауэртом
В отношении Гауэрта возбуждено административное дело за нарушение установленного порядка проведения пикетирования. Денису грозит либо штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 40 часов.
Напомним, Дениса Гауэрта задержали 1 августа в сквере у театра драмы. Мужчина стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Во время задержания толпа попыталась отбить его и загородить проход к полицейскому автобусу. После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.
Заседание суда состоялось на следующий день, оно продолжалось с полудня до 20 часов. Все это время у здания Ленинского районного суда находились сторонники задержанного.
Мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.
Люди, пришедшие поддержать Гауэрта, были возмущены приговором и скандировали лозунги «Позор суду» и «Позор Чащиной», – судье, которая вынесла приговор.
Сотрудники полиции, которые вывели осужденного из зала суда и повели к полицейской машине, оттолкнули маму Дениса Гауэрта, когда та попыталась передать сыну пакет с вещами и водой. Сам пакет они выкинули на асфальт. Кадры этого инцидента попали в камеру корреспондента veved.ru
Также стало известно о том, что подполковник полиции Трошин пообещал Денису Гауэрту, что его выпустят в том случае, если он «по-быстренькому» подпишет протокол
Добавим, что Анастасия Поручикова, выступавшая в качестве свидетеля на заседании суда по делу об административном аресте Дениса Гауэрта, опубликовала видео, в котором заново озвучила все свои свидетельские показания. По словам девушки, она сделала это, так как ее показания не были приняты во внимание судом, в отличие от всех остальных.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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