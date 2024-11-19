В Нижнем Тагиле установили личности зиговавших в торговом центре подростков

«По результатам проверки установлены личности 11 человек, из которых 8 являются несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет. Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Самих подростков поставили на профилактический учёт»,