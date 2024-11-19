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В Нижнем Тагиле установили личности зиговавших в торговом центре подростков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Полиция установила личности подростков, которые собрались в одном из кафе торговых центров Нижнего Тагила, где вскидывали зигу и выкрикивали лозунги запрещённого в стране движения. Об этом сообщили в межмуниципальном управлении МВД «Нижнетагильское».
Ранее в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил» опубликовали видео, где дети матерились, кричали «АУЕ*» и демонстрировали нацистское приветствие.
Кроме этого, все собранные материалы передали в прокуратуру, которая, вероятнее всего, будет составлять по статье 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
Напомним, 15 студентов Уральского колледжа строительства архитектуры и предпринимательства (УКСАП) были отчислены за групповое фото со свастикой. Кроме этого, на некоторых из них составили протоколы за демонстрацию нацисткой символики.
*АУЕ – экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.
Ранее в телеграм-канале «Инцидент Нижний Тагил» опубликовали видео, где дети матерились, кричали «АУЕ*» и демонстрировали нацистское приветствие.
«По результатам проверки установлены личности 11 человек, из которых 8 являются несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет. Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Самих подростков поставили на профилактический учёт»,
– сообщили в полиции.
Кроме этого, все собранные материалы передали в прокуратуру, которая, вероятнее всего, будет составлять по статье 20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).
Напомним, 15 студентов Уральского колледжа строительства архитектуры и предпринимательства (УКСАП) были отчислены за групповое фото со свастикой. Кроме этого, на некоторых из них составили протоколы за демонстрацию нацисткой символики.
*АУЕ – экстремистская организация, запрещённая на территории РФ.
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