Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Во Владимирской области возбудили дела против двух районных депутатов, а также против бывшего кандидата в депутаты.Новые эпизоды были выявлены в ходе расследования резонансного дела о рабском труде.Напомним, в октябре стало известно, что на местной автомойке, которая принадлежит депутату Совета народных депутатов Собинского муниципального округа, удерживали троих мужчин. Их рабский труд использовали более двух лет. Мужчин избивали, принуждали их бесплатно работать и выполнять поручения в любое время суток.В ходе расследования выяснились новые обстоятельства. По данным регионального СК, в отношении двоих депутатов того же Собинского муниципального округа, а также бывшего кандидата в депутаты этого же Совета, возбудили дело о групповом хулиганстве с применением насилия.«По предварительным данным, в октябре 2022 года подозреваемые приехали по месту работы потерпевшего в автосервис в городе Лакинске и подвергли его избиению, нанеся несколько ударов руками по лицу и телу, а также выпустив в него содержимое огнетушителя», — сообщили в СК по региону.В ведомстве добавили, что фигуранты были задержаны сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке спецназа Росгвардии.По месту жительства задержанных проведены обыски. Следствие устанавливает роль каждого из участников преступной группы.Ранее в СК сообщили, что депутат и другие фигуранты этого дела похитили более 1 миллиона рублей с банковского счета участника боевых действий.