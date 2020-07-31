Возле отдела полиции №9 Екатеринбурга собралась толпа

17:43 | 1.08.2020

Возле отдела полиции №9 Екатеринбурга, куда должны были доставить задержанного участника протестной акции, собралось порядка 30 человек. Они пытаются узнать, что сейчас происходит с мужчиной.



«Уже по видео нашли, кто задержал. Нашли этого сотрудника полиции. Сейчас посмотрели его жетон. Его уже привезли сюда. А задержанного молодого человека сюда не привозили, он пропал», - говорит одна из участниц акции.



Как сообщает корреспондент veved.ru, все переживают за задержанного пропавшего мужчину. Они считают, что может быть угроза его жизни и здоровью. Полицейские говорят, что его в отделении полиции сейчас нет. Некоторые предполагают, что его убили.



Один из представителей ГУ МВД сказал, что мужчину сейчас везут в отделение полиции №9. По словам начальника отдела охраны общественного порядка подполковника Кашигина, задержанный будет доставлен в течение 30 минут. Где он был до этого, никто не знает. В журнале записей информации о доставленном молодом человеке нет.



В настоящее время людей возле отдела становится больше.

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