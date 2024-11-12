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В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
Фото: Вечерние ведомости
В Томске военнослужащий укусил сотрудника военной полиции и ранил его ножом.
Все это произошло в палате госпиталя, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.
«Военнослужащий, находясь в палате военного госпиталя и не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, нанес ему один удар лезвием туристического ножа по кисти. Затем, при попытке его задержания, укусил его за предплечье», — говорится в релизе.
В пресс-службе не уточняют, при каких обстоятельствах произошел конфликт и в чем заключались законные требования полицейского. Там добавили, что сотрудник полиции получил «телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья».
Военнослужащий, укусивший полицейского, по решению суда получил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на пять лет.
Решение вынес Томский гарнизонный военный суд.
Все это произошло в палате госпиталя, сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.
«Военнослужащий, находясь в палате военного госпиталя и не желая подчиняться законным требованиям сотрудника военной полиции, нанес ему один удар лезвием туристического ножа по кисти. Затем, при попытке его задержания, укусил его за предплечье», — говорится в релизе.
В пресс-службе не уточняют, при каких обстоятельствах произошел конфликт и в чем заключались законные требования полицейского. Там добавили, что сотрудник полиции получил «телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья».
Военнослужащий, укусивший полицейского, по решению суда получил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на пять лет.
Решение вынес Томский гарнизонный военный суд.
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