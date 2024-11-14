Екатеринбуржцам напомнили о рисках прогулок по льду

«Сейчас выход на тонкий лёд — это лотерея, цена которой — собственная жизнь! В Екатеринбурге на протяжении всей недели наблюдаются температурные качели. Ко всему этому на водоёмах области лёд ещё недостаточно прочен, чтобы люди могли безопасно выходить на него. Не выходите на тонкий лёд — это опасно для жизни!».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ежегодные предупреждения спасателей и просто здравый смысл — не указ для рисковых уральцев. Поверхность водоёмов ещё и льдом не успела покрыться, а там уже гуляют отчаянные смельчаки, вызывая оторопь у сторонних наблюдателей и праведный гнев — у работников служб МЧС и медиков «Скорой помощи». Уж они-то прекрасно знают, чем оборачивается такая безмозглая «отвага».По соцсетям Екатеринбурга уже сутки гуляет ролик, запечатлевший прогулки по тонкому льду. В объектив камеры наблюдения попал кусочек реки Патрушихи. Речку слегка затянуло льдом, а на него уже выходят люди. Некоторые пытаются сократить таким образом путь из точки «А» в точку «Б», другие и вовсе выходят на тонкий лёд без всякой видимой цели.Распространившиеся видеокадры вынудили МЧС Свердловской области выпустить обращение к жителям уральской столицы:Но опыт прошлых зим подсказывает, что предупреждение будут игнорировать и дальше. А, значит, скоро в новостных лентах появятся сообщения о неприятных происшествиях на водоёмах.