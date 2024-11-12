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Давшего взятку руководителю пенсионного фонда бизнесмена из Красноярска оставили на свободе

14.54 Понедельник, 18 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
В Красноярске суд вынес приговор по коррупционному уголовному делу. Руководителя ООО «Гранит» признали виновным в даче взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере (пункты «а» и «б» части 4 статьи 291 УК РФ) и приговорили с учётом позиции прокурора к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также мужчине назначили штраф в размере почти 1,5 млн рублей, сообщает издание newslab.ru.

В октябре 2021 года руководители ООО ПКФ «Лация» и ООО «Гранит» передали по договору аренды принадлежащее им нежилое помещение на улице Аэровокзальной в Красноярске отделению пенсионного фонда (впоследствии – фонду пенсионного и социального страхования). Как установили следствие и суд, в ноябре 2021 года бизнесмены узнали о планах Пенсионного фонда переехать в другое здание. Поскольку бизнесмены не хотели терять выгодного клиента, который арендовал целое здание и стабильно приносил крупный доход, они решили мотивировать чиновников пенсионного фонда коррупционным путём: предприниматели пригласили заместителя управляющего отделения ПФР в поужинать в ресторане и там договорились о сумме, гарантирующей победу в последующих торгах. Такая сделка обошлась руководителям организаций в 40 тысяч рублей ежемесячно, рассказал в суде представитель гсообвинения. Начиная с ноября 2021 и заканчивая маем 2023 года, они скидывались и выплачивали вознаграждения, общая сумма которых превысила 720 тысяч рублей.

В отношении соучастника руководителя «Гранита» уголовное дело было прекращено в связи с активным содействием следствию. Уголовное дело о получении взятки теперь уже бывшим замруководителя пенсионного фонда находится на рассмотрении суда, приговор по нему пока не вынесен.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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