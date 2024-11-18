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Протесты против Сысертского мусорного полигона продолжились на Октябрьской площади в Екатеринбурге
Фото: читатель Вечерних ведомостей
На пятый день одиночные пикеты против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района перенеслись к зданию правительства Свердловской области на Октябрьскую площадь.
Она также поддержала мнение пикетчика, требовавшего «прекратить лоббирование интересов олигархов-австрийцев», и заявила, что из всех участков, которые рассматривали для строительства, выбрали тот, который принадлежит банку «Агропромкредит» бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва.
«Мы против строительства мусорного полигона там, где должна расти рожь и пшеница, на землях, которые должны кормить»,
– сказала жительница района.
Она также поддержала мнение пикетчика, требовавшего «прекратить лоббирование интересов олигархов-австрийцев», и заявила, что из всех участков, которые рассматривали для строительства, выбрали тот, который принадлежит банку «Агропромкредит» бизнесменов Артёма Бикова и Алексея Боброва.
«Было 26 участков, которые были не обоснованно аннулированы. Выбрали самый неподходящий участок, и причина этому – отношения губернатора и австрийских олегархов»,
– подчеркнула пикетчица.
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