С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%





– объяснил Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости». «Снижение цен на новостройки по стране в целом объясняется одновременным влиянием двух факторов. С одной стороны, стоимость объектов, уже выведенных на рынок, перестала расти. С другой – экспозиция пополняется новыми объектами, которые находятся на более ранних этапах строительства и, соответственно, имеют более низкую стоимость»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С июня, когда ещё можно было взять ипотеку с господдержкой, цены на квартиры в новостройках в крупных городах России снизились на 2%.Сильнее всего подешевели квартиры в новых домах во Владивостоке – там жильё стало доступнее на 12%, в Красноярске – на 8%, в Омске и Ярославле – на 5%, в Астрахани – на 4%, в Нижнем Новгороде и Липецке – на 3%, в Томске и Воронеже – на 2%, в Санкт-Петербурге – на 1%. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости».По данным площадки, самое доступное жильё оказалось в Ульяновске (5 млн рублей) и Ижевске (5,3 млн рублей). Наиболее высокие цены зафиксированы в Москве (21,6 млн рублей), Сочи (19,1 млн рублей), Казани (11,4 млн рублей), Санкт-Петербурге (11 млн рублей) и Нижнем Новгороде (10,2 млн рублей).Спрос на новостройки с июня снизился на 1%, но за последний месяц увеличился на 2%. При этом отмечается большой интерес к новым домам в Новосибирске (+57%), Красноярске (+49%), Саратове (+31%), Севастополе и Кирове (+30% в обоих). Аналитики связывают такую активность с тем, что некоторые пользуются адресными льготными программами и специальными предложениями от застройщиков, а также с нежеланием покупателей откладывать покупку жилья на ещё более поздний срок.В целом предложение на первичном рынке жилья с лета выросло на 12%. Больше всего новостроек появилось в Тюмени (+75%), Барнауле (+68%), Саратове (+63%), Туле (+62%), Красноярске (+60%) и Ярославле (+50%).Также он отметил, что последние месяцы застройщики стали выводить на рынок ранее сдержанные лоты.