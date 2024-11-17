Ельцин-центр анонсировал новогоднюю программу – её назвали «Больше света!»

«И это будет главным новогодним пожеланием от команды Ельцин Центра. Мы постарались придумать такую программу и такой декор Ельцин-центра, чтобы они отвечали этому пожеланию. Ждём вас и очень надеемся, что света в нашей жизни в 2025 году действительно станет больше»,