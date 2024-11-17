Возрастное ограничение 18+

Ельцин-центр анонсировал новогоднюю программу – её назвали «Больше света!»

18.04 Четверг, 21 ноября 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбургский Ельцин-центр представил новогоднюю культурную программу 2024/2025. Её назвали «Больше света!».

«И это будет главным новогодним пожеланием от команды Ельцин Центра. Мы постарались придумать такую программу и такой декор Ельцин-центра, чтобы они отвечали этому пожеланию. Ждём вас и очень надеемся, что света в нашей жизни в 2025 году действительно станет больше»,

рассказали в учреждении


В программу войдут кинопоказы, квесты, концерты, лекции, мастер-классы и спектакли – как платные, так и бесплатные.

Детская и взрослая новогодние программы стартуют 21 декабря. В этот день театральная платформа «В центре» покажет новый детский спектакль «Про китёнка и котёнка», в котором рассказывается о том, как китёнок пытался уйти в одиночество. Спектакль затем будут показывать ежедневно в первую неделю работы Ельцин-центра в январе (со 2 по 7 января). По аналогичному расписанию будет проходить музейное занятие «Мастерская изобретений» в Музее первого Президента России.

С 29 декабря начнутся постановки спектакля–ёлки для взрослых «Стыдно быть несчастливым». Режиссёр спектакля – Светлана Баженова.

В предновогоднюю неделю и в новогодние каникулы в кинозале Ельцин-центра покажут фильмы Хаяо Миядзаки на японском языке с русскими субтитрами. С 5 по 7 января там пройдёт программа «Свет. Камера», в ходе которой можно будет увидеть и обсудить фильмы «Овсянки» Алексея Федорченко, «Джейн Б. глазами Аньес В.» Аньеса Варда и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии.

С 3 по 7 января на балконе второго этажа профессиональные уральские художницы проведут мастер-классы, на которых научат их участников создавать арт-объекты из разных материалов. Ожидается участие Ксении Маркеловой, Софьи Содерберг, Софьи Содерберг, Кати Червонных, Насти Франц и Риты Хаак.

2 и 6 января января Музей Бориса Ельцина проведет танцевальный мастер-класс «Ритмы старого города», на котором хореограф Анна Полякова расскажет об истории городских танцев, а участники попробуют в них попрактиковаться. 3 и 5 января в Музее Бориса Ельцина пройдёт ток-шоу «Новогодний телевизор», на котором можно будет посмотреть и обсудить новогодние передачи и рекламу 1990-х: «Куклы», «Старые песни о главном», клипы MTV и многое другое. В нём примет участие известный исследователь телевидения и сериаловед Арина Бородина.

В ближайший же понедельник, 25 ноября, когда Ельцин-центр будет отмечать 9-летие, в нём пройдет эхо фестиваля «Послание к человеку», на котором можно будет посмотреть новый документальный фильм Алексея Федорченко «#Подногами» и обсудить картину с самим режиссёром.

Более подробно о новогодней программе «Больше света!» можно узнать на официальном сайте Ельцин-центра.


Иллюстрация: Ельцин-центр


В Ельцин-центре предупредили, что 30, 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года – выходные дни для Музея Бориса Ельцина и Арт-галереи центра. Здание Ельцин-центра же будет открыто для посетителей по следующему расписанию: 30 декабря – с 10.00 до 22.00, 31 декабря – с 10.00 до 18.00, 1 января – с 12.00 до 22.00.

Накануне мы писали, что в эти выходные в Ельцин-центре выступят видные политические деятели 1990-х годов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Екатеринбуржцев приглашают отметить Международный день философии
17 ноября 2024
Международный день философии отметят в Ельцин Центре тройной интеллектуальной беседой
18 ноября 2024
В Екатеринбурге пройдет творческое занятие для детей с ментальными особенностями
17 ноября 2024
В Екатеринбурге покажут фильм Александра Сокурова «Солнце», который можно обсудить с режиссёром
16 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:51 По факту стрельбы в ТК Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело
20:01 Пароль екатеринбургских революционеров стал названием экскурсии
19:39 Екатеринбуржцам напомнили о рисках прогулок по льду
18:55 Свердловчанку осудят в Челябинске за контрабанду в крупном размере
18:04 Под Екатеринбургом Daewoo Nexia «залетела» под грузовик
18:04 Ельцин-центр анонсировал новогоднюю программу – её назвали «Больше света!»
17:49 До завершения приёма заявок на конкурс по разработке лучшего памятника Балабанову осталось десять дней
16:07 На конференции в Екатеринбурге обсудят цифровую революцию бизнеса
16:00 В Каменске-Уральском в торговом центре произошла стрельба
15:37 Житель Сысертского района вышел в пикет к полпредству в УрФО
15:07 Комиссия гордумы Екатеринбурга рекомендовала введение туристического налога
13:53 В квартире дома на Первомайской в Екатеринбурге убили двух человек
13:20 Депутат гордумы предложил отделить Академический район от Екатеринбурга
12:16 25 лет исполнилось уральскому благотворительному фонду «Дети России»
11:41 Четыре человека пострадали и один погиб при пожарах за сутки в Свердловской области
11:01 650 попугаев «прилетели» в Екатеринбург из Киргизии
10:58 Прокурор отказался от требования закрыть приют для животных в Сысерти
10:24 В Каменске-Уральском пенсионерка тростью разбила голову подростку
10:01 Проректор УрФУ озвучил причины нежелания студентов рано заводить детей
09:26 В Екатеринбурге из-за игрушечного пистолета школьнику сломали череп
21:57 Видные политические деятели России 90-х выступят в Екатеринбурге
21:08 На Авито добавят функции покупок в кредит и рассрочку
20:50 Покойник за рулём иномарки угодил в ДТП в Екатеринбурге
20:10 Во вторник по Свердловской области горело чуть меньше, чем в понедельник
19:34 В Екатеринбурге начинается Неделя краеведческой генеалогии
19:11 Екатеринбургский зооприют спас кота от эвтаназии, теперь спасает от травм
Все новости Свердловской области
17:53 Эксперты рассказали, как работают поисковые алгоритмы классифайда
17:33 Эксперты собрали практические советы по продвижению в сфере ремонта и строительства
19:22 Пользователи Авито разместили более 1500 объявлений о бесплатном жилье для жителей приграничных регионов
18:24 Исследование: средняя сумма автокредита в России составила 1 940 130 рублей
17:18 В Греции СМИ проводят всеобщую забастовку 
16:31 Только 7% пожилых россиян владеют базовыми цифровыми навыками
14:33 Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
14:25 Пользователи Авито помогли поисковикам «ЛизаАлерт» приобрести радиооборудование
17:46 Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля
14:54 Давшего взятку руководителю пенсионного фонда бизнесмена из Красноярска оставили на свободе
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
Все новости России и мира
20:51 По факту стрельбы в ТК Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело
20:01 Пароль екатеринбургских революционеров стал названием экскурсии
19:39 Екатеринбуржцам напомнили о рисках прогулок по льду
18:55 Свердловчанку осудят в Челябинске за контрабанду в крупном размере
18:04 Под Екатеринбургом Daewoo Nexia «залетела» под грузовик
18:04 Ельцин-центр анонсировал новогоднюю программу – её назвали «Больше света!»
17:49 До завершения приёма заявок на конкурс по разработке лучшего памятника Балабанову осталось десять дней
16:07 На конференции в Екатеринбурге обсудят цифровую революцию бизнеса
16:00 В Каменске-Уральском в торговом центре произошла стрельба
15:37 Житель Сысертского района вышел в пикет к полпредству в УрФО
15:15 Росреестр Прикамья разъясняет порядок выделения доли из земель сельхозназначения
15:10 Валерий Сухих: Участники поднимают социально значимые темы, которые действительно для них важны
15:07 Комиссия гордумы Екатеринбурга рекомендовала введение туристического налога
13:53 В квартире дома на Первомайской в Екатеринбурге убили двух человек
13:20 Депутат гордумы предложил отделить Академический район от Екатеринбурга
12:16 25 лет исполнилось уральскому благотворительному фонду «Дети России»
11:41 Четыре человека пострадали и один погиб при пожарах за сутки в Свердловской области
11:01 650 попугаев «прилетели» в Екатеринбург из Киргизии
10:58 Прокурор отказался от требования закрыть приют для животных в Сысерти
10:27 Пермячка выплатила многотысячный штраф за участие в организации азартных игр
10:24 В Каменске-Уральском пенсионерка тростью разбила голову подростку
10:01 Проректор УрФУ озвучил причины нежелания студентов рано заводить детей
09:26 В Екатеринбурге из-за игрушечного пистолета школьнику сломали череп
21:57 Видные политические деятели России 90-х выступят в Екатеринбурге
21:08 На Авито добавят функции покупок в кредит и рассрочку
20:50 Покойник за рулём иномарки угодил в ДТП в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK