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Ельцин-центр анонсировал новогоднюю программу – её назвали «Больше света!»
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбургский Ельцин-центр представил новогоднюю культурную программу 2024/2025. Её назвали «Больше света!».
В программу войдут кинопоказы, квесты, концерты, лекции, мастер-классы и спектакли – как платные, так и бесплатные.
Детская и взрослая новогодние программы стартуют 21 декабря. В этот день театральная платформа «В центре» покажет новый детский спектакль «Про китёнка и котёнка», в котором рассказывается о том, как китёнок пытался уйти в одиночество. Спектакль затем будут показывать ежедневно в первую неделю работы Ельцин-центра в январе (со 2 по 7 января). По аналогичному расписанию будет проходить музейное занятие «Мастерская изобретений» в Музее первого Президента России.
С 29 декабря начнутся постановки спектакля–ёлки для взрослых «Стыдно быть несчастливым». Режиссёр спектакля – Светлана Баженова.
В предновогоднюю неделю и в новогодние каникулы в кинозале Ельцин-центра покажут фильмы Хаяо Миядзаки на японском языке с русскими субтитрами. С 5 по 7 января там пройдёт программа «Свет. Камера», в ходе которой можно будет увидеть и обсудить фильмы «Овсянки» Алексея Федорченко, «Джейн Б. глазами Аньес В.» Аньеса Варда и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии.
С 3 по 7 января на балконе второго этажа профессиональные уральские художницы проведут мастер-классы, на которых научат их участников создавать арт-объекты из разных материалов. Ожидается участие Ксении Маркеловой, Софьи Содерберг, Софьи Содерберг, Кати Червонных, Насти Франц и Риты Хаак.
2 и 6 января января Музей Бориса Ельцина проведет танцевальный мастер-класс «Ритмы старого города», на котором хореограф Анна Полякова расскажет об истории городских танцев, а участники попробуют в них попрактиковаться. 3 и 5 января в Музее Бориса Ельцина пройдёт ток-шоу «Новогодний телевизор», на котором можно будет посмотреть и обсудить новогодние передачи и рекламу 1990-х: «Куклы», «Старые песни о главном», клипы MTV и многое другое. В нём примет участие известный исследователь телевидения и сериаловед Арина Бородина.
В ближайший же понедельник, 25 ноября, когда Ельцин-центр будет отмечать 9-летие, в нём пройдет эхо фестиваля «Послание к человеку», на котором можно будет посмотреть новый документальный фильм Алексея Федорченко «#Подногами» и обсудить картину с самим режиссёром.
Более подробно о новогодней программе «Больше света!» можно узнать на официальном сайте Ельцин-центра.
В Ельцин-центре предупредили, что 30, 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года – выходные дни для Музея Бориса Ельцина и Арт-галереи центра. Здание Ельцин-центра же будет открыто для посетителей по следующему расписанию: 30 декабря – с 10.00 до 22.00, 31 декабря – с 10.00 до 18.00, 1 января – с 12.00 до 22.00.
Накануне мы писали, что в эти выходные в Ельцин-центре выступят видные политические деятели 1990-х годов.
«И это будет главным новогодним пожеланием от команды Ельцин Центра. Мы постарались придумать такую программу и такой декор Ельцин-центра, чтобы они отвечали этому пожеланию. Ждём вас и очень надеемся, что света в нашей жизни в 2025 году действительно станет больше»,
— рассказали в учреждении
В программу войдут кинопоказы, квесты, концерты, лекции, мастер-классы и спектакли – как платные, так и бесплатные.
Детская и взрослая новогодние программы стартуют 21 декабря. В этот день театральная платформа «В центре» покажет новый детский спектакль «Про китёнка и котёнка», в котором рассказывается о том, как китёнок пытался уйти в одиночество. Спектакль затем будут показывать ежедневно в первую неделю работы Ельцин-центра в январе (со 2 по 7 января). По аналогичному расписанию будет проходить музейное занятие «Мастерская изобретений» в Музее первого Президента России.
С 29 декабря начнутся постановки спектакля–ёлки для взрослых «Стыдно быть несчастливым». Режиссёр спектакля – Светлана Баженова.
В предновогоднюю неделю и в новогодние каникулы в кинозале Ельцин-центра покажут фильмы Хаяо Миядзаки на японском языке с русскими субтитрами. С 5 по 7 января там пройдёт программа «Свет. Камера», в ходе которой можно будет увидеть и обсудить фильмы «Овсянки» Алексея Федорченко, «Джейн Б. глазами Аньес В.» Аньеса Варда и «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии.
С 3 по 7 января на балконе второго этажа профессиональные уральские художницы проведут мастер-классы, на которых научат их участников создавать арт-объекты из разных материалов. Ожидается участие Ксении Маркеловой, Софьи Содерберг, Софьи Содерберг, Кати Червонных, Насти Франц и Риты Хаак.
2 и 6 января января Музей Бориса Ельцина проведет танцевальный мастер-класс «Ритмы старого города», на котором хореограф Анна Полякова расскажет об истории городских танцев, а участники попробуют в них попрактиковаться. 3 и 5 января в Музее Бориса Ельцина пройдёт ток-шоу «Новогодний телевизор», на котором можно будет посмотреть и обсудить новогодние передачи и рекламу 1990-х: «Куклы», «Старые песни о главном», клипы MTV и многое другое. В нём примет участие известный исследователь телевидения и сериаловед Арина Бородина.
В ближайший же понедельник, 25 ноября, когда Ельцин-центр будет отмечать 9-летие, в нём пройдет эхо фестиваля «Послание к человеку», на котором можно будет посмотреть новый документальный фильм Алексея Федорченко «#Подногами» и обсудить картину с самим режиссёром.
Более подробно о новогодней программе «Больше света!» можно узнать на официальном сайте Ельцин-центра.
Иллюстрация: Ельцин-центр
В Ельцин-центре предупредили, что 30, 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года – выходные дни для Музея Бориса Ельцина и Арт-галереи центра. Здание Ельцин-центра же будет открыто для посетителей по следующему расписанию: 30 декабря – с 10.00 до 22.00, 31 декабря – с 10.00 до 18.00, 1 января – с 12.00 до 22.00.
Накануне мы писали, что в эти выходные в Ельцин-центре выступят видные политические деятели 1990-х годов.
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