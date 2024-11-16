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Эксперты собрали практические советы по продвижению в сфере ремонта и строительства
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Интернет незаметно стал неотъемлемой частью жизни. С его помощью, мы не только общаемся и работаем, но и ищем решение по самым разным проблемам. Одна из таких ремонт, спрос на который только за третий квартал вырос почти на четверть. Но, по данным аналитиков Авито Услуг, лишь 41% ремонтников и 37% строителей используют заявляют о себе в онлайн. В связи с этим эксперты собрали практические советы по продвижению своих услуг в этой сфере.
Первое, что советуют специалистам сферы ремонта и строительства, это оформить профессиональный профиль, куда крайне важно добавлять качественные фотографии результата своей работы, включая этап «до» и вид с разных ракурсов.
Второе – это отзывы. Будет отлично, если оценка на платформах будет выше 4.7, но над репутацией нужно долго работать. Поэтому важно собирать отзывы после каждого завершенного проекта и оперативно отвечать на них, в том числе на негативные.
Третий совет касается личного блога. Эксперты советуют рассказывать о материалах, технологиях и контроле качества. Полезный контент может как привлечь новых клиентов, так и продемонстрировать экспертность. Также можно показывать сертификаты и лицензии, которые подтверждают квалификацию.
Четвёртое – сезонные спецпредложения и акционные пакеты. Ремонтникам и строителям предлагают разрабатывать готовые решения для разных бюджетов, а также предлагать новым клиентам бесплатные консультации или скидки на первый заказ.
Пятое, что не менее важно, чем всё остальное, – обратная связь. Эксперты советуют отвечать на запросы в течение 15 минут.
Тех, кому интересна тема продвижения в онлайн, Авито приглашает на конференцию, которая пройдёт 26 ноября. Там обсудят тренды, современные инструменты и возможности рынка. Подробнее о ней можно узнать тут.
Первое, что советуют специалистам сферы ремонта и строительства, это оформить профессиональный профиль, куда крайне важно добавлять качественные фотографии результата своей работы, включая этап «до» и вид с разных ракурсов.
«Разделите портфолио по типам услуг, добавьте подробные описания и регулярно добавляйте новые проекты. Инвестируйте в профессиональную фотосъёмку, чтобы ваши работы выглядели привлекательно. Публикуйте кейсы, где вы подробно объясняете процесс и результаты»,
– рекомендуют специалисты.
Второе – это отзывы. Будет отлично, если оценка на платформах будет выше 4.7, но над репутацией нужно долго работать. Поэтому важно собирать отзывы после каждого завершенного проекта и оперативно отвечать на них, в том числе на негативные.
Третий совет касается личного блога. Эксперты советуют рассказывать о материалах, технологиях и контроле качества. Полезный контент может как привлечь новых клиентов, так и продемонстрировать экспертность. Также можно показывать сертификаты и лицензии, которые подтверждают квалификацию.
Четвёртое – сезонные спецпредложения и акционные пакеты. Ремонтникам и строителям предлагают разрабатывать готовые решения для разных бюджетов, а также предлагать новым клиентам бесплатные консультации или скидки на первый заказ.
Пятое, что не менее важно, чем всё остальное, – обратная связь. Эксперты советуют отвечать на запросы в течение 15 минут.
«Доверие и лояльность клиентов играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Постоянное внимание к качеству услуг, быстрая обратная связь и готовность исправить ошибки укрепляют репутацию и помогают выстраивать долгосрочные отношения с клиентами»,
– подчеркивают специалисты.
Тех, кому интересна тема продвижения в онлайн, Авито приглашает на конференцию, которая пройдёт 26 ноября. Там обсудят тренды, современные инструменты и возможности рынка. Подробнее о ней можно узнать тут.
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