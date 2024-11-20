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На Химмаше сняли кота с опоры электропередачи
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге»
В Екатеринбурге на Химмаше зооспасатель Евгений Зенков снял кота с опоры электропередачи, на верхушку которой бедолагу загнала туда соседская собака. На столбе кот просидел всю ночь.
Как рассказал в своей группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во ВКонтакте спасатель, он надеялся снять кота с помощью специальной удочки, но «заложник» высоты слишком крепко вцепился в столб, боясь упасть. В итоге пришлось своими силами добираться до кота и снимать его с верхушки опоры. К счастью, всё прошло благополучно.
Зооспасатель также отметил, что хозяева кота без колебаний согласились оплатить такси, чтобы он мог помочь и после этого вовремя успеть на работу.
Как рассказал в своей группе «ЗооСпас в Екатеринбурге» во ВКонтакте спасатель, он надеялся снять кота с помощью специальной удочки, но «заложник» высоты слишком крепко вцепился в столб, боясь упасть. В итоге пришлось своими силами добираться до кота и снимать его с верхушки опоры. К счастью, всё прошло благополучно.
Зооспасатель также отметил, что хозяева кота без колебаний согласились оплатить такси, чтобы он мог помочь и после этого вовремя успеть на работу.
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