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Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге отправили под стражу
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Ранее судимого жителя Екатеринбурга, обвиняемого в двойном убийстве в доме на Первомайской, ближайшие два месяца проведёт в СИЗО. Кировский районный суд постановил отправить его под стражу до 21 января.
Как сообщает «Четвёртый канал», сейчас ему может грозить до пожизненного лишения свободы.
По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, к двойному убийству привело злоупотребление алкоголем участниками криминальной этой истории. По версии следствия. 20 ноября, обвиняемый гостил к своей 42-летнией подруги, с ними был ещё один мужчина 45-летний гость дамы.
После этого обвиняемый пытался скрыться в другом регионе. На своей машине он поехал в сторону Пермского края, но недалеко от Ревды его автомобиль сломался. Тогда он продолжил путь на попутке. Однако сбежать от уголовной ответственность ему всё равно не удалось – его задержали в Красноуфимском районе.
Как сообщает «Четвёртый канал», сейчас ему может грозить до пожизненного лишения свободы.
По данным начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, к двойному убийству привело злоупотребление алкоголем участниками криминальной этой истории. По версии следствия. 20 ноября, обвиняемый гостил к своей 42-летнией подруги, с ними был ещё один мужчина 45-летний гость дамы.
«Во время застолья хозяйка жилища начала оскорблять фигуранта, высказывать ему претензии по поводу того, что ранее он применял к ней физическое насилие и, согласно показаниям обвиняемого, попросила другого участника распития отомстить за неё. После этого между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку»,
– рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.
После этого обвиняемый пытался скрыться в другом регионе. На своей машине он поехал в сторону Пермского края, но недалеко от Ревды его автомобиль сломался. Тогда он продолжил путь на попутке. Однако сбежать от уголовной ответственность ему всё равно не удалось – его задержали в Красноуфимском районе.
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