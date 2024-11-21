Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге отправили под стражу

– рассказал старший помощник руководителя областного СК Александр Шульга.

«Во время застолья хозяйка жилища начала оскорблять фигуранта, высказывать ему претензии по поводу того, что ранее он применял к ней физическое насилие и, согласно показаниям обвиняемого, попросила другого участника распития отомстить за неё. После этого между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку»,