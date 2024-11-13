Возрастное ограничение 18+

Вожатого из Первоуральска обвинили в домогательствах к детям

12.23 Пятница, 22 ноября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вожатого из санатория «Соколиный камень» в Первоуральске – 35-летенго мужчину – обвинили в домогательствах к детям.

Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Ресурс подчеркивает, что мужчина давно работает с детьми, но ранее никаких вопросов к нему не возникало. На днях же сразу пятеро детей в возрасте 12-13 лет, отдыхавших в санатории в разные смены с августа по декабрь 2023 года, рассказали своим родителям о домогательствах. С их слов, вожатый трогал их за интимные места и говорил непристойные вещи.

Подозреваемого уже задержали. Телеграм-канал сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если вину вожатого докажут, ему будет грозить до 20 лет заключения.

Официальных комментариев от ведомств касательно этой истории ещё не было.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Угонщика велосипеда отловили в Каменске-Уральском
13 ноября 2024
12 шариков дроби достали из школьника после стрельбы у церкви в Краснотурьинске
15 ноября 2024
На Уралмаше неизвестный водитель сбил мать с ребёнком в коляске и уехал
18 ноября 2024
В летевшем из Вьетнама в Екатеринбург самолёте скончался пожилой пассажир
13 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Состояние предаварийное». Окружной дом офицеров ЦВО разрушается на глазах

И это не преувеличение – по зданию пошли трещины, увеличивающиеся на сантиметр за две недели
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:08 На Химмаше сняли кота с опоры электропередачи
13:15 Протесты против Сысертского мусорного полигона продолжились на Октябрьской площади в Екатеринбурге
12:23 Вожатого из Первоуральска обвинили в домогательствах к детям
12:03 «Газпромнефть-Аэро» устроила екатеринбургским школьникам экскурсию по Кольцово
12:02 Погубившим в пожаре двух человек супругам из Первоуральска вынесли приговор
11:16 В шкафу нашли уклониста специалисты розыска ГУФСИН в Екатеринбурге
10:59 В Нижнем Тагиле установили личности зиговавших в торговом центре подростков
10:53 Глава СК потребовал доклад о стрельбе в торговом центре Каменска-Уральского
09:35 В Берёзовском девушке спалили машину из-за отказа в отношениях
20:51 По факту стрельбы в ТЦ Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело
20:01 Пароль екатеринбургских революционеров стал названием экскурсии
19:39 Екатеринбуржцам напомнили о рисках прогулок по льду
18:55 Свердловчанку осудят в Челябинске за контрабанду в крупном размере
18:04 Под Екатеринбургом Daewoo Nexia «залетела» под грузовик
18:04 Ельцин-центр анонсировал новогоднюю программу – её назвали «Больше света!»
17:49 До завершения приёма заявок на конкурс по разработке лучшего памятника Балабанову осталось десять дней
16:07 На конференции в Екатеринбурге обсудят цифровую революцию бизнеса
16:00 В Каменске-Уральском в торговом центре произошла стрельба
15:37 Житель Сысертского района вышел в пикет к полпредству в УрФО
15:07 Комиссия гордумы Екатеринбурга рекомендовала введение туристического налога
13:53 В квартире дома на Первомайской в Екатеринбурге убили двух человек
13:20 Депутат гордумы предложил отделить Академический район от Екатеринбурга
12:16 25 лет исполнилось уральскому благотворительному фонду «Дети России»
11:41 Четыре человека пострадали и один погиб при пожарах за сутки в Свердловской области
11:01 650 попугаев «прилетели» в Екатеринбург из Киргизии
10:58 Прокурор отказался от требования закрыть приют для животных в Сысерти
Все новости Свердловской области
17:53 Эксперты рассказали, как работают поисковые алгоритмы классифайда
17:33 Эксперты собрали практические советы по продвижению в сфере ремонта и строительства
19:22 Пользователи Авито разместили более 1500 объявлений о бесплатном жилье для жителей приграничных регионов
18:24 Исследование: средняя сумма автокредита в России составила 1 940 130 рублей
17:18 В Греции СМИ проводят всеобщую забастовку 
16:31 Только 7% пожилых россиян владеют базовыми цифровыми навыками
14:33 Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
14:25 Пользователи Авито помогли поисковикам «ЛизаАлерт» приобрести радиооборудование
17:46 Московские чиновники проехали 3000 км, чтобы найти ель для Кремля
14:54 Давшего взятку руководителю пенсионного фонда бизнесмена из Красноярска оставили на свободе
16:03 В Томске военный, укусивший полицейского, получил пять лет строгого режима
14:50 В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента
14:03 Во Владимирской области в деле о «депутатской ОПГ» и рабском труде появились новые эпизоды
17:16 Пользователи назвали главные преимущества покупок на онлайн-платформах
05:58 Врач назвала основные причины развития сахарного диабета
16:30 С июня новостройки в крупных городах России подешевели на 2%
19:02 Глава Дальнегорского округа обиделся на шутку Юрия Стоянова о коррупции
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
Все новости России и мира
14:08 На Химмаше сняли кота с опоры электропередачи
13:15 Протесты против Сысертского мусорного полигона продолжились на Октябрьской площади в Екатеринбурге
12:23 Вожатого из Первоуральска обвинили в домогательствах к детям
12:03 «Газпромнефть-Аэро» устроила екатеринбургским школьникам экскурсию по Кольцово
12:02 Погубившим в пожаре двух человек супругам из Первоуральска вынесли приговор
11:16 В шкафу нашли уклониста специалисты розыска ГУФСИН в Екатеринбурге
10:59 В Нижнем Тагиле установили личности зиговавших в торговом центре подростков
10:53 Глава СК потребовал доклад о стрельбе в торговом центре Каменска-Уральского
10:17 Судебные приставы Пермского края проконтролировали восстановление и ремонт беговой площадки
09:35 В Берёзовском девушке спалили машину из-за отказа в отношениях
20:51 По факту стрельбы в ТЦ Каменска-Уральского возбуждено уголовное дело
20:01 Пароль екатеринбургских революционеров стал названием экскурсии
19:39 Екатеринбуржцам напомнили о рисках прогулок по льду
18:55 Свердловчанку осудят в Челябинске за контрабанду в крупном размере
18:04 Под Екатеринбургом Daewoo Nexia «залетела» под грузовик
18:04 Ельцин-центр анонсировал новогоднюю программу – её назвали «Больше света!»
17:49 До завершения приёма заявок на конкурс по разработке лучшего памятника Балабанову осталось десять дней
16:07 На конференции в Екатеринбурге обсудят цифровую революцию бизнеса
16:00 В Каменске-Уральском в торговом центре произошла стрельба
15:37 Житель Сысертского района вышел в пикет к полпредству в УрФО
15:15 Росреестр Прикамья разъясняет порядок выделения доли из земель сельхозназначения
15:10 Валерий Сухих: Участники поднимают социально значимые темы, которые действительно для них важны
15:07 Комиссия гордумы Екатеринбурга рекомендовала введение туристического налога
13:53 В квартире дома на Первомайской в Екатеринбурге убили двух человек
13:20 Депутат гордумы предложил отделить Академический район от Екатеринбурга
12:16 25 лет исполнилось уральскому благотворительному фонду «Дети России»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK