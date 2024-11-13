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Вожатого из Первоуральска обвинили в домогательствах к детям
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вожатого из санатория «Соколиный камень» в Первоуральске – 35-летенго мужчину – обвинили в домогательствах к детям.
Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Ресурс подчеркивает, что мужчина давно работает с детьми, но ранее никаких вопросов к нему не возникало. На днях же сразу пятеро детей в возрасте 12-13 лет, отдыхавших в санатории в разные смены с августа по декабрь 2023 года, рассказали своим родителям о домогательствах. С их слов, вожатый трогал их за интимные места и говорил непристойные вещи.
Подозреваемого уже задержали. Телеграм-канал сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если вину вожатого докажут, ему будет грозить до 20 лет заключения.
Официальных комментариев от ведомств касательно этой истории ещё не было.
Об этом сообщает телеграм-канал Shot. Ресурс подчеркивает, что мужчина давно работает с детьми, но ранее никаких вопросов к нему не возникало. На днях же сразу пятеро детей в возрасте 12-13 лет, отдыхавших в санатории в разные смены с августа по декабрь 2023 года, рассказали своим родителям о домогательствах. С их слов, вожатый трогал их за интимные места и говорил непристойные вещи.
Подозреваемого уже задержали. Телеграм-канал сообщает о возбуждении уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если вину вожатого докажут, ему будет грозить до 20 лет заключения.
Официальных комментариев от ведомств касательно этой истории ещё не было.
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