В Екатеринбурге начался суд над задержанным на акции в поддержку Хабаровска

12:33 | 2.08.2020

В Ленинском районном суде Екатеринбурга начался суд над Денисом Гауэртом, которого задержали во время протестов в сквере у театра драмы.



Напомним, что Гауэрта задержали накануне в сквере у театра драмы. Мужчина стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Во время задержания толпа попыталась отбить его и загородить проход к полицейскому автобусу. После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.



Нанятый родителями задержанного адвокат Марина Смирнова, рассказала, что ее не допускают до заседания:



«Как сообщил нам судебный пристав, есть один защитник, больше они никого не пустят. Кого пустят, нам не сказали. Сказали только, что одного защитника достаточно», – рассказала адвокат.



Защитников задержанного по доверенности в здание суда также не пускают.



«Непонятно, как идет процесс написания ходатайств, никакой связи оттуда [из зала суда] ни с кем нет. Абсолютно все закрыто», – рассказала корреспонденту veved.ru Дарья Беляева, член ОНК.



Прямо сейчас у здания Ленинского районного суда находится 10 человек. Екатеринбуржцы приехали поддержать задержанного. Люди возмущены тем, что в суд не пустили адвоката.



«Я не только Дениса пришел поддержать, Хабаровск, и вообще все людей – я за свободу. Я хочу быть свободным, я хочу, чтобы все были свободны и, в частности, наши последующие поколения. Именно поколения – меня волнуют только они. В каком обществе, государстве, стране они будут жить. И моя задача – сделать все для их достойной жизни», – рассказал корреспонденту veved.ru Дмитрий, пришедший поддержать задержанного.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»