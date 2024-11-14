Возрастное ограничение 18+
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Фото: скриншот документа
Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».
Текст на семи страницах опубликован на сайте Кремля.
Документ содержит несколько разделов, в том числе — условия перехода РФ к применению ядерного оружия.
«Агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение», — говорится в одном из тезисов.
Текст на семи страницах опубликован на сайте Кремля.
Документ содержит несколько разделов, в том числе — условия перехода РФ к применению ядерного оружия.
«Агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение», — говорится в одном из тезисов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловское УГИБДД предупреждает о перекрытии Пермского тракта вблизи посёлка Ильята
14 ноября 2024
14 ноября 2024
Совфед рекомендовал отремонтировать Уральский политехнический колледж в Екатеринбурге
11 ноября 2024
11 ноября 2024