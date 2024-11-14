Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».Текст на семи страницах опубликован на сайте Кремля.Документ содержит несколько разделов, в том числе — условия перехода РФ к применению ядерного оружия.«Агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение», — говорится в одном из тезисов.