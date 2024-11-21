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В Каменске-Уральском в торговом центре произошла стрельба
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В одном из торговых центров в Каменске-Уральском сегодня, около 14.00, произошла стрельба. По данным телеграм-канала Ural Mash, там поссорились двое мужчин, у одного из которых с собой был травмат.
«Он выстрелил около пяти раз. Забрать оружие пытались охранник и прохожий», – пишет ресурс.
По предварительным данным, у второго был нож. Он им также успел ударить оппонента.
Проведение доследственной проверки под свой контроль уже взяла городская прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве.
«Он выстрелил около пяти раз. Забрать оружие пытались охранник и прохожий», – пишет ресурс.
По предварительным данным, у второго был нож. Он им также успел ударить оппонента.
Проведение доследственной проверки под свой контроль уже взяла городская прокуратура. Об этом сообщили в ведомстве.
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