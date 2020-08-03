Новости дня
21:38 | 3.08.2020
Фото: Дарья Беляева
Подполковник полиции Трошин обещал Денису Гауэрту, что его выпустят, если он «по-быстренькому» подпишет протокол
«Мы отъехали и я в автобусе просто лежал час-час двадцать в пол лицом. Мы просто в стороне стояли. Потом кто-то зашел, я не знаю кто это, я его видел два раза всего, вроде нормальный мужик, но он в другой форме был (не как другие сотрудники полиции, - прим.ред.), по собаке моей подумал, номер мне свой дал, к нему вообще претензий нет. Я говорю, что у меня машина рядом, а в ней паспорт лежит, дойдем – я покажу без проблем. На что полицейские ответили, что «мы итак пробьем».
Потом, по его словам, его пересадили из автобуса в УАЗик, и привезли куда-то. «Потом вышел Трошин и сказал «поехали» (подполковник полиции Антон Трошин, начальник отдела по исполнению административного законодательства, известный в городе несколькими историями – проигранным судом за публикацию с заголовком «Ничтожество в погонах», которую он, видимо принял на свой счет, а также историей о том, как он проходил потерпевшим по одному из «скверных дел» - г-н Трошин был избит газетой Вадимом Панкратовым (Дедом пикетом), - прим.ред.).
«Меня загрузили и мы поехали во двор жилой. В этом дворе спустились в нежилое подвальное помещение, там они написали, что им надо было, телефоном мне так и не давали позвонить, как и в автобусе, то есть я на связь вышел, когда мы уже поехали в отделение полиции (в отдел полиции номер 9, - прим. ред). Мне просто сказал Трошин: «Давай по-быстренькому все сделай и мы тебя отпустим», - рассказал Гауэрт.
Он отметил, что очень переживал за собаку, поэтому подписал протокол, не прочитав его, при этом, по его словам, протокол составлялся в его присутствии.
«В итоге меня ввели, Трошин тот же самый, в заблуждение и меня закрыли под замок», - рассказал Денис Гауэрт.
Также он отметил, что ни во время его задержания, ни в автобусе ему не сказали, за что он задержан. «Я, когда кровью истекал, когда у меня внутреннее кровотечение было (щека у меня разбита, это все зафиксировано), я просил дать мне хотя бы попить, мне даже воды не давали», - говорит Гауэрт.
Он рассказал, что просил дать позвонить маме и жене, чтобы сказать, что он жив, но полицейские ему не дали. Права ему зачитали только в каком-то подвальном помещении.
По словам члена ОНК Дарьи Беляевой, Денис Гауэрт настроен решительно, он не собирается сдаваться и пойдет в суд, потому что он не понимает причину его задержания и как вообще можно так обращаться с людьми. Гауэрт рассказал ей, что в спецприемнике условия прекрасные, вода в камере есть, кипяток по просьбе выдают, и в целом после отношения к нему в полиции он чувствует себя как на курорте. Кроме этого, сегодня одна из свидетельниц воскресного суда Анастасия передала ему воду и еду. А члены ОНК передали тот самый пакет, который вчера полицейские выкинули из машины.
Кроме этого, по словам Дарьи Беляевой, на руках у Гауэрта видны синяки, в том числе кровавые.
© «Вечерние ведомости»
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