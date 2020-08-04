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16:36 | 4.08.2020
Фото: скриншот из видеоролика
«Почему слова полицейских имеют больший вес, чем наши?». Свидетель по делу Дениса Гауэрта задала вопросы суду
По словам девушки, она сделала это, так как ее показания не были опубликованы судом, в отличие от всех остальных:
«Когда я зашла на суд, судья спросила, не имею ли я возражений, если будет вестись видеотрансляция моего выступления – дачи показаний, так как там были озвучены персональные данные. Я возражений не имела, дала полное согласие. Ранее судья пояснила защите Дениса, что эти видео будут транслироваться на официальном сайте. К сожалению, на сайте Ленинского районного суда я не нашла записей и даже раздела с трансляциями заседаний, но я нашла группу «ВКонтакте», где данные записи были опубликованы», – рассказала Анастасия.
При этом ни ее показаний, ни показаний ее мужа, по словам девушки, опубликовано не было.
Автор видео заявила, что ее показания, видимо, не были приняты во внимание судьей при вынесении приговора, потому что она фактически на них не ссылалась. Не убедили суд и видеозаписи.
«Когда с суда вышли защитники Дениса, они заявили, что основным аргументом при вынесении обвинительного приговора у судьи было отсутствие оснований не доверять сотрудникам полиции. В связи с этим у меня возникает вопрос – а какие у суда есть основания не доверять гражданину Российской федерации, свидетельским показаниям? Мы не преступники, не находимся в федеральном розыске, и если наши сова стоят в противовес словам сотрудников полиции, то почему их слова имеют больший вес, чем наши?
Также возникает вопрос, почему к действиям и словам сотрудников полиции идет 100%-е доверие по умолчанию? К сожалению, есть множество громких дел, когда суд признает сотрудников полиции виновными в совершении тех или иных преступлений, в том числе по Уголовному кодексу РФ», – отметила девушка.
Она напомнила, что тот же самый Ленинский районный суд в июле этого года вынес обвинительный приговор в отношении трех сотрудников полиции, изнасиловавших жительницу Екатеринбурга.
Напомним, что Дениса Гауэрта задержали 1 августа в сквере у театра драмы. Мужчина стоял в пикете с плакатом «Хабаровск, мы с тобой». Во время задержания толпа попыталась отбить его и загородить проход к полицейскому автобусу. После этого несколько десятков человек пришли к отделению полиции и потребовали выпустить задержанного. Всю ночь Гауэрт провел в отделении полиции.
Заседание суда состоялось на следующий день, оно продолжалось с полудня до 20 часов. Все это время у здания Ленинского районного суда находились сторонники задержанного.
Мужчину признали виновным по статье 19.3 КоАП РФ: «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и приговорили к пяти суткам административного ареста.
Люди, пришедшие поддержать Гауэрта, были возмущены приговором и скандировали лозунги «Позор суду» и «Позор Чащиной», – судье, которая вынесла приговор.
Сотрудники полиции, которые вывели осужденного из зала суда и повели к полицейской машине, оттолкнули маму Дениса Гауэрта, когда та попыталась передать сыну пакет с вещами и водой. Сам пакет они выкинули на асфальт. Кадры этого инцидента попали в камеру корреспондента veved.ru.
Добавим, что вчера стало известно о том, что подполковник полиции Трошин пообещал Денису Гауэрту, что его выпустят в том случае, если он «по-быстренькому» подпишет протокол.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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