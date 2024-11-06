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Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Фото: сайт Госдумы/duma.gov.ru
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении закон о запрете пропаганды чайлдфри.
«Необходимо делать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности», — считает спикер Госдумы Володин.
Принятые изменения в законодательстве ограничивают распространение «деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе».
Обновлено. Также депутаты приняли систему штрафов за нарушения этого закона:
для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
для юрлиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
За нарушения с применением СМИ или интернета, а также среди несовершеннолетних, суммы штрафов возрастают.
«Необходимо делать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности», — считает спикер Госдумы Володин.
Принятые изменения в законодательстве ограничивают распространение «деструктивного контента, пропагандирующего осознанный отказ от рождения детей, в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе».
Обновлено. Также депутаты приняли систему штрафов за нарушения этого закона:
для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей;
для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
для юрлиц — от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.
За нарушения с применением СМИ или интернета, а также среди несовершеннолетних, суммы штрафов возрастают.
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